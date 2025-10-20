Poggibonsi, sconfitta e polemiche. Confronto tifosi-dirigenza a fine gara

POGGIBONSI

0

S. DONATO TAVARN.

1

POGGIBONSI (5-3-2): Bertini; El Dib (61’ Ponticelli), Borri F., Borri L. (75’ Skerma), Borghi, Shenaj; Gonzi, Paulinho, Ndiaye (61’ Ciacci); Kean (53’ Giustarini), Boriosi. A disposizione: Baracco, Corzani, Boduri, Sinatra, Nobile. Allenatore: Gamma.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Tampucci; Sardilli (71’ Leonardi), Alfani, Cecchi; Morelli (61’ Cellai), Falconi, Gistri, Nardella (68’ Rotondo), Torrini; Ciravegna (86’ Morina), Doratiotto (75’ Senesi). A disposizione: Gambassi, Calonaci, Puppato, Palazzesi. Allenatore: Bonuccelli.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Rete: 33’ Gistri.

POGGIBONSI - Resta al palo il Poggibonsi. Arriva una nuova sconfitta a carico dei giallorossi, puniti da una magia di uno degli ex: Pietro Gistri, oggi capitano del San Donato Tavarnelle dopo i suoi trascorsi con i Leoni. Ancora più del risultato in sé e di una posizione di coda solitaria che persiste in classifica, preoccupa il clima interno ai colori.

Al termine della gara, comincia un confronto acceso tra un gruppo di sostenitori - che vogliono comprendere i motivi di un andamento negativo su più versanti - e il presidente Giuseppe Vellini con altri dirigenti. Dopo aver incitato la squadra per i novanta minuti, alcuni tifosi dalla gradinata raggiungono il settore di tribuna per chiedere di incontrare Vellini. Il quale acconsente.

Seguono però momenti concitati, sotto lo sguardo dei Carabinieri in servizio allo stadio. Non accade alcunché a conti fatti, però l’episodio appare emblematico di una situazione critica a più livelli per il Poggibonsi, che si ritrova nel vortice della contestazione come non avveniva da tempo. La speranza, che l’ambiente possa tornare a contare al più presto sulla necessaria coesione, perché un eventuale "tutti contro tutti" non aiuterebbe certo a individuare soluzioni.

La partita ha inizio con un cross da sinistra di Torrini in direzione di Sardilli e pallone a lato. Al 33’ il vantaggio ospite: prodezza dalla distanza di Gistri. È il 43’ quando il Poggibonsi, nella domenica dell’esordio di Gamma in panchina, si affaccia in zona tiro con Boriosi che impegna Tampucci in angolo. Nella ripresa proteste del Poggibonsi per un presunto mani in area ospite, ma il direttore di gara lascia proseguire. Tampucci in uscita argina al 77’ Giustarini. Poggibonsi generoso in fase d’attacco, ma quasi inesistenti i tiri in porta. A impegnare Bertini è Rotondo dalla distanza nell’azione che anticipa, dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio finale.

Paolo Bartalini