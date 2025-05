Poggibonsi sfida Fulgens Foligno: ultima partita di Serie D con Baiano al timone

Ultimo incontro di una stagione dagli esiti altalenanti e comunque coronata da una quota della salvezza centrata dai Leoni con un turno di anticipo rispetto all’epilogo. Questo pomeriggio, per la giornata numero 34, il Poggibonsi è ospite di una Fulgens Foligno decisa a conservare una seconda piazza che, moralmente, ha il valore di una leadership, visto che il Livorno promosso in aprile ha compiuto in pratica un cammino a parte all’interno del girone E della serie D. Anche con in tasca la certezza, determinata dai verdetti del campo, di un’altra partecipazione all’universo dei dilettanti, il Poggibonsi vorrà cercare di onorare i novanta minuti conclusivi. In Umbria dunque la tappa finale della stagione sul rettangolo, in previsione di un altro tipo di percorso che condurrà le componenti nelle prossime a esaminare i temi per il domani calcistico dei Leoni. Ora, seguendo la cronologia, è il momento del match allo stadio Enzo Blasone nella città della Quintana per i giallorossi di Francesco Baiano, tecnico subentrato in marzo a Stefano Calderini. Alle capacità realizzative di Bellini (nella foto), vorrà affidarsi Baiano per cercare un altro verdetto utile in questa tranche terminale del torneo, in un Poggibonsi privo in retroguardia dell’apporto di Fremura, reduce da intervento chirurgico. In uno schieramento che potrebbe, in parte, assumere anche delle configurazioni inedite in questo o in quel settore dello scacchiere. L’inizio della sfida è fissato come di consueto per le 15. Francesco D’Andria di Nocera Inferiore il direttore di gara del confronto odierno del Poggibonsi a Foligno con la Fulgens, società in ascesa da categorie inferiori e forte dell’ingresso nei playoff della D. Assistenti, Andrea Scionti della sezione di Roma 1 ed Eleonora Saccoccio di Formia.

Per un Poggibonsi che potrebbe avere oggi questa fisionomia in avvio di gara: Pacini, Cecconi, El Dib, Mazzolli, Borri, Martucci, Boganini, Mignani, Bellini, Bigica, Belli. Possibili altri ingressi nel corso della ripresa. Certo non solo per una sorta di passerella di maggio, ma anche in ottica futura per quelle che saranno le fasi di allestimento della rosa per il 2025-2026.

Paolo Bartalini