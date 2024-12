Poggibonsi sfida il Figline: assente Bigica, torna Marcucci

Nel penultimo impegno casalingo dell’andata, il Poggibonsi trova un Figline rinfrancato dal recente successo ottenuto a spese dell’Orvietana. Anche il Poggibonsi è reduce dalla conquista dei tre punti, in virtù dell’1-0 esterno a spese del Terranuova Traiana firmato da Salvadori, e oggi è atteso da un altro ostacolo rilevante nel cammino in direzione dello sprint d’inverno. Per cercare di arrivare, cioè, a un livello di classifica nel complesso rassicurante in previsione delle fatiche di un ritorno da affrontare sempre con la necessaria determinazione.

Proprio uno dei protagonisti dei Leoni nella recente trasferta, Bigica, è assente per squalifica: nella domenica del rientro in squadra, il centrocampista del 2001 ha conosciuto un cartellino giallo pesante e adesso quindi non è a disposizione dello staff tecnico con rientro previsto nella prossima partita. Nello stesso settore dello scacchiere rientra comunque Marcucci, per un Poggibonsi chiamato pure ad arginare la volontà dei gialloblù di ottenere un nuovo verdetto utile in una giornata che determina la conclusione del trittico valdarnese tra novembre e dicembre.

Alle 14,30 il fischio d’avvio di Francesco Saffioti di Como. Assistenti, Andrea Pelotti di Bologna e Davide Eliseo di Castellammare di Stabia. Per un team giallorosso che potrebbe avere la seguente fisionomia almeno al fischio d’inizio del confronto: Pacini, Palazzesi, Cecconi, Marcucci, Fremura, Borri, Valori, Mignani, Vitiello, Bellini, Belli. Ipotesi in vista di quello che sarà poi il varo dello schieramento da opporre al Figline che ha da non molto al timone Marco Brachi.

Nel campionato nazionale juniores girone H, intanto, è da registrare il pareggio di 3-3 del Poggibonsi sul rettangolo romano del Trastevere, una big del torneo. Fermi, Capezzuoli e Cirillo i realizzatori del Poggibonsi, che occupa una buona posizione all’interno del raggruppamento, mostrando segnali di crescita in un cammino non agevole per la qualità dei team in gara fino dall’inizio del percorso a metà del mese di settembre.