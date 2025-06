Poggibonsi: spettacolare 5-5 tra Asd Usap e Avv Swift nel calcio amatoriale

Una serata all’insegna dell’aggregazione sportiva su scala internazionale, a Poggibonsi sul campo di gioco del Bernino. La Asd Usap - sponsor ufficiale, Toscana Lamiere Industrie - realtà presente dal 1976 nel calcio amatoriale, ha ospitato la formazione della Avv Swift di Amsterdam. L’incontro, diretto dall’arbitro Franco Bandinelli di Arezzo, sì è risolto in uno spettacolare 5-5. L’appuntamento è poi proseguito con una conviviale presso gli stand allestiti dall’Upp negli spazi della Festa dello sport. Ecco i protagonisti della sfida (nella foto di Gabriel Provvedi).

Avv Swift: Ulivelli, Niennuis, Cornelissen, B. Schwarz, Rintgen, Konigs, Rosh, Van der Wiele, Vot, Burger, M. Schwarz. Fit, Admiral, Swagfrman, Krawezisk, D’Onorio. Allenatore Filippo Bartalesi.

Asd Usap: Pertici, El Azhari, Caropreso, Mona, Lanciotti, Roselli, Corti, Angiolini, Boldrini, Cini, Nencioni. Bruni, Tortelli, Pianigiani, Pratelli, Sanguigni, Castaldo, Signorini, Fontani, Taglialavore, Minucci, Corbinelli, Forconi. Allenatore Andrea Bisignano (con i vice, Marcello Lecami e Vieri Caciagli).

Tutto per merito dell’organizzazione di Usap, con il presidente Gianfranco Tognetto, il suo vice Massimo Muzzi, i segretari Stefano Valacchi e Marcello Lecami, il direttore dell’Area tecnica Graziano Sollazzi (autentico regista dell’evento condotto da Fabrizio Baldini), il Team manager Simone Grandi. L’Usap, club premiato dal Comune di Poggibonsi con il Leone oro e dal Coni per aver promosso una partita con i detenuti nella casa di reclusione di Ranza a San Gimignano, ricambierà la visita agli amici dei Paesi Bassi nel 2026. Sarà anche l’occasione per celebrare il cinquantesimo della fondazione del sodalizio amatoriale poggibonsesese, che vanta diverse partecipazioni al di fuori dei confini nazionali.