Poker Comacchiese maturato nella ripresa. Contro il Sant’Agostino successo in rimonta

COMACCHIESE: Campi, Minieri, Centonze, Gordini (68’ Ravaglia), Fiorini, Temporin (72’ Felloni), Montanari, Bottini (60’ Gherlinzoni), Brito (78’ Riberti), Noschese, El Shazly (72’ Maltoni). A disp.: Simoni, Cavalieri, Manfrini, Bakalets. Allenatore: Candeloro

SANT’AGOSTINO: Scotto, Fiore, Roda,Tassinari (67’ Ascanelli), Ribello, Armaroli, Gamberini, Frignani (88’ Lenzi), Battiloro (63’ Vanzini), Lisanti, Simone (72’ Pinca). A disp. Costantino, Iazzetta, Fedozzi, Musolesi, Bevilacqua. Allenatore: Biagi.

Arbitro: Utili di Faenza

Marcatori: 33’ e 71’ Brito (C); 51’ Simone (S), 54’ Gamberini (S); 65’ Noschese, 75’ Maltoni.

Note: ammoniti Fiorini, Temporin e Gordini.

La nuova stagione comincia al Raibosola di Comacchio con la gara di Coppa Italia di Eccellenza Emilia Romagna tra i padroni di casa e il Sant’Agostino, in un derby sempre sentito. È una gara di inizio stagione e si vede dagli alti e bassi che le due formazioni evidenziano in campo. Nel primo tempo un po’ meglio i lagunari per lunghi tratti, anche se nel finale escono gli ospiti. Al 18’ ci prova El Shazly appena dentro l’area, ma il suo rasoterra è facile preda di Campi. I padroni di casa trovano il vantaggio al 33’: azione insistita, cade Bottini al limite non riuscendo a controllare la sfera che finisce però a Brito, bravo a cercare e trovare l’angolino alla sinistra di Scotto. Si fa vedere nel finale, il Sant’Agostino.

Al 40’ dalla distanza ci prova Frignani, ma Campi si fa trovare pronto. Al 42’ testa di Gamberini, ancora parata di Campi. Al 46’ un tiro cross di Roda dalla sinistra diventa insidioso costringendo il portiere di casa a respingere coi pugni. Nella ripresa prima azione di marca locale al 49’ con conclusione finale di El Shazly respinta da Scotto. Poi escono gli ospiti e al 51’ un errore della retroguardia rossoblu e in particolare di Campi, consente a Simone di trovare il pari. Al 54’ il Sant’Agostino addiruttura la ribalta con un super gol di Gamberini, che infila Campi grazie a un bel tiro a giro che si insacca nell’angolino. Al 65’, però, El Shazly cade in area avversaria e il direttore di gara decreta il penalty, che prima Noschese si fa parare, ma poi ribadisce in rete sulla respinta. Non è finita: in pochi minuti il Comacchio ritorna in vantaggio e trova anche il 4-2. Al 71’ Gherlinzoni intercettazioni palla e appoggia su Brito che mette subito sotto la traversa il 3-2 e al 75’ azione a destra ancora di Gherlinzoni, che mette al centro dove Maltoni di prima intenzione infila nell’angolino lontano, mettendo al sicuro il risultato.

Cinzia Boccaccini