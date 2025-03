Poker d’autore calato dal Seravezza Pozzi. Il Pietrasanta fa suo il derby col Capezzano

Nazionale. Il Seravezza Pozzi strapazza 4-0 lo Zenith Prato. Alla doppietta di Condè si aggiungono i singoli di Bertilotti e Bonuccelli. "Prestazione importante da parte di tutti", sottolinea Massimo Taurino.

Classifica: Livorno 44; Fezzanese 42; Tau Calcio 41; Grosseto 35; Pistoiese 33; Seravezza Pozzi 31; Figline e Follonica-Gavorrano 25; Prato 25; Città di Pontedera 21; Zenith Prato 18; Ghiviborgo 9; Tuttocuoio 1.

Regionale Elite. Darzeza e Palla non bastano al Forte dei Marmi 2015, che perde 3-2 ad Arezzo. "Siamo stati poco lucidi, regalando loro troppo - ammette Cristian Donati -, ma è giusto sottolineare anche l’ambiente brutto che ci hanno fatto trovare i nostri avversari. Uno spettacolo poco edulcorato".

Classifica: Sestese 61; Affrico 46; Lastrigiana 45; Fucecchio 43; Perignano 41; Cecina 39; Bellariva 37; Maliseti Seano 36; San Giuliano 33; Forte dei Marmi 31; Pontassieve e Lampo Meridien 27; Firenze Ovest e Bibbiena 26; Arezzo Academy 22; Atletico Piombino 3.

Regionale. Un grande Pietrasanta strapazza 4-1 il Capezzano Pianore nel derby. Gerini, Frappa, Manfredi e Rossi mettono la strada in discesa. Nel finale a segno Ceseri. "Dopo 27’ - sottolinea Luigi Troiso - eravamo già avanti 3-0. Partita dominata e splendida da parte dei ragazzi". "Hanno dimostrato di essere più forti", ammette Gianluca Di Cola.

Classifica: Pieta 2004 65; Atletico Lucca 63; Montelupo 51; Csl Prato 49; Montecatini 44; Pietrasanta 43; Capezzano Pianore 38; Folgor Marlia 35; Giovani Nova 34; Larcianese 32; San Marco Avenza e Capostrada 31; Poggio a Caiano 28; Lunigiana-Pontremolese 27; Lanciotto 24; Lido di Camaiore 22; Quarrata 19; Academy Porcari 17.

Provinciale Massa. Un super Real Forte Querceta batte 3-0 la Carrarese Giovani, nello scontro diretto, e si invola verso il successo in campionato. Domenici, Benassi e Galli per il trionfo. "Grande prova di forza - commenta Daniele Maiolani -. Adesso mancano solo 5 partite e non bisogna mollare". Il Massarosa batte 1-0 l’Atletico Carrara con Di Clemente. "Vittoria di valore perché avevamo 7 indisponibili", dice Stefano Maffei. Lo Stiava perde 3-0 a Villafranca.

Classifica: Real Forte Querceta 52; Carrarese Giovani 46; Massese 44; Don Bosco Fossone 43; Montignoso 40; Serricciolo 35; Massarosa 32; Romagnano 29; Tirrenia 25; Villafranchese 22, Atl. Carrara 16; Ricortola 15; Stiava 8; S. Lazzaro Lunigiana 7.

Sergio Iacopetti