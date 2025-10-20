Poker dell’Intercomunale Monsummano. La AM Aglianese cade e si ritrova a -5

Ieri è andato in archivio il quinto turno dei campionati di Prima e Seconda categoria. Ed il bilancio, per Pistoia e provincia, resta decisamente positivo considerando che in tre dei cinque gironi di riferimento c’è almeno una compagine della Piana o della Valdinievole a guidare la classifica provvisoria. Iniziando ad esempio dal girone B di Prima categoria, con l’Intercomunale Monsummano sempre più primo: dopo essere andati in svantaggio, gli uomini di Panati hanno espugnato il campo del Viaccia per 2-4 (doppietta di Biagioni e gol di Mancino e Sali) ampliando già a cinque punti il distacco sul terzetto delle attuali inseguitrici. Tra le quali spicca l’AM Aglianese, sconfitta in trasferta dal Fornacette Casarosa (2-0). Ferrari ha firmato l’1-1 interno della Montagna Pistoiese contro il Casale Fattoria dell’ex-Pistoiese Bellini, mentre Spadi e Patella hanno griffato la prima gioia del CQS Tempio Chiazzano (2-0 contro il Bellaria Cappuccini) e l’Atletico Casini Spedalino è tornato a casa con un punto dopo il pareggio a reti bianche con il Marginone. Buio pesto, passando al girone C, per il Quarrata: il Barberino ha vinto per 3-1.

Si scende in Seconda categoria, ricominciando dal girone B: nonostante la sconfitta casalinga con il Molazzana (0-1) il Cintolese ha mantenuto il comando della classifica. Ma alle sue spalle, a solo un punto di distanza, ci sono adesso sia il Chiesina Uzzanese trascinato da Della Maggiora (dopo il 4-1 all’Academy Tau) che il Pescia (dopo il 2-1 sulla New Team sottoscritto da Pacini). Il Borgo a Buggiano di Biagi non è andato oltre il 2-2 casalingo con il Borgo a Mozzano, mentre il Ghivizzano ha battuto per 1-0 Le Case.

Nel girone C è invece il San Felice neopromosso a dettare l’andatura, consolidando la prima piazza a seguito dell’1-0 interno ai danni della Virtus Montale (quarto successo in cinque gare). Al quarto posto, a -5 dalla vetta, c’è il Pistoia Nord che non è riuscito a domare il San Niccolò (0-0). Battuta d’arresto per l’Olimpia, sconfitta a Prato dalla Galcianese.

Chiusura con il girone F: Marzico ha segnato, ma il Montalbano Cecina ha colto alla fine un 1-1 in casa contro il Casenuove Gambassi.

Giovanni Fiorentino