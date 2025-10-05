Poker di derby. Brescello-Rolo: per il pronostico serve una tripla

Poker di derby fra Eccellenza e Promozione (ore 15.30). Fari puntati su Vezzano-Montecchio con gli ospiti del neo-mister Mauro Ghillani, promosso in estate dalla Juniores regionale, leader a punteggio pieno del girone A di Promozione che inseguono il sesto hurrà in stecca in un inizio da record per il club giallorosso. Al contrario la truppa del tecnico Andrea Unni è a caccia del primo hurrà stagionale; fresco ex di turno il difensore centrale Simone Neri passato in estate agli enzani.

Nell’altro girone si rinnova il duello fra lo Sporting Scandiano e la Riese, mentre è una prima assoluta la sfida fra la matricola Virtus Correggio e il Baiso/Secchia coi locali che giocano la prima gara stagionale sul centrale del "Borelli" dopo una serie di concomitanze con la Correggese che li ha costretti ad emigrare su altri campi.

Match d’alta classifica per il Castellarano che misura le proprie ambizioni sul terreno dell’attrezzata matricola Medolla San Felice, al comando da due giornate. Un Casalgrande ancora al palo cerca il primo hurrà ospitando la Solierese.

Serve una tripla per il pronostico di Brescello Piccardo-Rolo, derby della sesta di Eccellenza: i gialloblù arrivano da un tris di ko in campionato, soltanto addolcito dal pass per gli ottavi di Coppa Italia, mentre i biancoblù sono in acque tranquille. Dopo il ko casalingo (dove non perdeva dal 1° dicembre per mano dell’Arcetana) contro l’attuale regina Pontenurese, la Vianese prova la ripartenza sul sintetico dello Zola Predosa. E’ quasi un testacoda interno per il Campagnola che deve arginare l’Agazzanese, seconda forza del campionato.

In Prima categoria il Guastalla punta a restare a punteggio pieno sul neutro di Castelnovo Sotto contro la Povigliese e chiede aiuto al neo-promosso Novellara che riceve il San Damaso, altra regina del girone C. Pagato lo scotto del salto di categoria, lo United Albinea deve centrare il primo sorriso fra le mura amiche contro il Campogalliano.

In Seconda categoria tiene banco il derbyssimo del Maracanà fra i padroni di casa del Carpineti leggermente attardati e l’Atletic Progetto Montagna che ha cominciato a carburare. L’outsider Vetto difende il primato nell’insidiosa trasferta di Cella nel primo incrocio con gli Original Celtic Bhoys.

In Terza categoria primo esame per la nobile decaduta Puianello che si gioca lo scettro solitario a Gatta contro i granata pure loro in testa grazie ad un tris di vittorie. La Plaza Montecchio ha nel mirino la prima affermazione davanti al pubblico del "D’Arzo" contro un Collagna capace di tutto.

Eccellenza

Brescello Piccardo (4)-Rolo (8); Campagnola (3)-Agazzanese (13); Fabbrico (4)-Fidentina BSD (7); Zola Predosa (5)-Vianese (12).

Promozione

Girone A: Carignano (6)-Bibbiano/San Polo (6); Gotico Garibaldina (6)-Bagnolese (3); Spes Borgotrebbia (4)-Boretto (5); Vezzano (2)-Montecchio (15).

Girone B: Casalgrande (0)-Solierese (2); Medolla San Felice (13)-Castellarano (11); Sporting Scandiano (9)-Riese (5); Virtus Correggio (4)-Baiso/Secchia (4); riposa: Sammartinese (5). Prima categoria

Girone B: Solignano (1)-Quattro Castella (4).

Girone C: Boca Barco (6)-Daino S.Croce (1); Celtic Cavriago (2)-Virtus Libertas (2); Modenese (3)-Campeginese (6); Novellara (3)-San Damaso (9); Povigliese (1)-Guastalla (9) a Castelnovo Sotto; San Prospero Correggio (3)-Madonnina (1); United Albinea (1)-Campogalliano (6).

Seconda categoria

Girone B: Viarolese Sissa (6)-Fc 70 (7); Virtus Calerno (9)-Busseto (4).

Girone D: Borzanese (1)-Saxum United (0) a Pratissolo; Carpineti (4)-Atletic Progetto Montagna (7); Montecavolo (4)-Sporting Cavriago (4); Original Celtic Bhoys (1)-Vetto (9); Real Casina (6)-Boma Fellegara (7); Rivalta (3)-Barcaccia (1).

Girone E: Cabassi (4)-Reggiolo (4); Virtus Possidiese (7)-Virtus Mandrio (4); Virtus Bagnolo (4)-Villa d’Oro (2). Girone F: Roteglia (6)-Madonna di Sotto (7); San Faustino (4)-Cerredolese (2); Spezzanese (4)-Rubiera (4). Terza categoria

Girone A: Cavriago (2)-Coviolo (6); Gatta (9)-Puianello (9); Plaza Montecchio (6)-Collagna (4); Reggio Calcio (3)-Levizzano (1); riposa: Felina (6).

Girone B: Cadelbosco (3)-Fogliano (1); Invicta Gavasseto (3)-Gualtierese (4); Pol. Guastalla (6)-Fosdondo (5); Quadrifoglio (3)-Sporting Tre Croci (3); Roveretana (2)-Montecchio U21 (3); riposa: Santos 1948 (6).