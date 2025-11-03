Poker Fermana, Montecchio piegato

fermana

4

montecchio ksport

0

FERMANA: Valente; Scanagatta, Scanagatta, Kieling, Ruano, Malafronte (40’ st Saviano); Nunzi (34’ st Frinconi), Bruno (28’ st Maquisse), Marin; Guti (18’ st Carmona); Cicarevic (43’ st Catapano), Fofi All. Gentilini

K-SPORT MONTECCHIO: Cerretani; Camilloni, Dominici, Mistura (29’ st Broso), Notarile; Magnanelli, Carta, Torelli (14’ st Peroni); Montagna (14’ st Pairdini), Rivi, Sollaku. All. Protti

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 13’ Fofi, 25’ Kieling, 42’ Fofi, 32’ st Carmona

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Torelli, Nunzi, Scanagatta, Notariale, Camilloni, Guti, Mistura, Bruno, Dominici, Malafronte. Recupero 1’+ 0’

Una Fermana perfetta infligge il 4-0 alla capolista K-Sport Montecchio in un match praticamente perfetto. Fermana che si presenta con Ruano al centro della difesa, centrocampo a tre con Guti e Cicarevic ad innescare Fofi nel 4-3-1-2 scelto da Gentilini. Risponde con il consueto 4-3-3 invece Stefano Protti alla seconda volta da avversario nella "sua" Fermo. Partenza importante della squadra di casa che disputa un primo tempo perfetto. Fofi dopo pochi minuto sfiora il vantaggio di testa ma pochi minuti dopo trova la rete del vantaggio: Cicarevic pesca Guti sul secondo palo che consegna un cioccolatino a Fofi per il vantaggio. Fermana che trova anche il raddoppio al minuto 25: si accende una mischia in area dopo il cross di Cicarevic con Kieling che conclude e Mistura che la tocca involontariamente infilando involontariamente il proprio portiere Cerretani. Fermana in controllo della gara anche se un paio di punizioni di Carta sono le uniche occasioni ospiti: prima ci pensa Valente e il palo a salvare i suoi, poi lo stesso Valente blocca in tuffo. Fermana invece letale in ripartenza: Dominici di testa è incerto sul lancio di Bruno, Fofi ci crede e infila la terza rete (settimo gol in cinque gare per lui). Un primo tempo perfetto dei canarini che sorprendono nettamente un Montecchio apparso sbadato e fuori gara. Ripresa in cui si attende la reazione che in realtà non arriva, a chiudere i conti la quarta rete di Carmona.

Roberto Cruciani