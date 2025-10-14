Poker servito dal Seravezza a Bologna. Forte in scioltezza, cade il Capezzano

Nazionale. Il Seravezza Pozzi si impone a Bologna, sul Progresso, per 4-0. A segno Tognoni, Fiori, Di Sacco e Cecchi. "Dominio sia tecnico che fisico" sottolinea Luca Della Maggiora. Perde 2-0 il Camaiore a Coriano.

Classifica: Cittadella Vis Modena, Correggese e Sasso Marconi 13; Imolese 12; Seravezza Pozzi, Sammaurese e Coriano 9; Tau Altopascio 8; Lentigione 7; Pistoiese, San Marino e Ghiviborgo 6; Progresso 3; Prato 2; Camaiore 1.

Regionale Èlite. Il Forte dei Marmi 2015 supera 2-0 il Pontassieve.

Classifica: Perignano 12; Affrico, Sestese, Pietà 2004 e Fucecchio 10; Casentino 9; Forte dei Marmi 2015 7; Maliseti, Bellariva e Lampo 6; Lastrigiana 5; Cecina, Mobilieri Ponsacco e Bibbiena 4; San Giuliano e Pontassieve 1.

Regionale. Il Capezzano Pianore cade 5-3 contro l’Atletico Lucca. Vani i centri di Federighi, Minichino e Ndiaye. Spettacolare 2-2 nel derby tra Pietrasanta e Real Forte Querceta. Per il Real doppietta di Nieddu.

Classifica: Zenith Prato e San Marco Avenza 15; Montelupo 13; Pietrasanta 11; Montemurlo 10; Lanciotto e Giovani Nova 9; Atletico Lucca 8; Firenze Ovest e Calenzano 7; Capezzano Pianore, Larcianese e Belvedere 4; Folgor Marlia e Pistoia Nord 3; Real Forte Querceta e Csl Prato 1; Castelnuovo Garfagnana 0.

Provinciale Lucca. Il Viareggio asfalta 8-0 la Folgore Segromigno. "Prestazione super e matura" dice Luigi Troiso. Adesso sotto con il Porcari, avversario di altra levatura". Tris di Tartarelli, doppiette di Massafra e Montemagni e singolo di Bertilotti. Lo Stiava, cui non bastano Priami e Cesari, cade 3-2 a Valle d’Ottavo mentre la Croce Verde Viareggio crolla 4-0 contro la Lucchese. "Prestazione orribile", riconosce Riccardo Giuli.

Classifica: Viareggio, Porcari, Aquila S.Anna, Valle Ottavo e Pieve Fosciana 6; Montecarlo, Lucchese, Capannori e F.Segromigno 3; Vorno 2; S.Macario e Fornaci 1; Stiava, Barga, Croce Verde e S.Donato 0.

Provinciale Massa. Al Lido di Camaiore basta Santucci per superare 1-0 il Ricortola. "Buona prestazione, anche sotto il profilo del carattere. Potevamo anche segnare di più" commenta Fabrizio Baldini, mentre il Massarosa cade 3-2 a Serricciolo. Non bastano Diez e Di Clemente.

Classifica: D.B.Fossone, Carrarese G., Massese e Serricciolo 6; Villafranchese 4; Lido di Camaiore, Pontremoli, Tirrenia e Atl.Carrara 3; Romagnano 1; Massarosa, Ricortola, Monti, s.Vitale e S.Lazzaro 0.

Sergio Iacopetti