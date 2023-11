Polemiche nel dopo gara contro la Lucchese. E alla fine della gara scattò l’invasione di campo. Un episodio che costerà caro e da non ripetere

"Dai, vai in campo! Non vedi che ci sono tutti? Fatti dare la maglia da qualcuno!". Lo diceva un babbo, domenica pomeriggio, col Cesena primo in classifica e il prato dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi preso d’assalto (foto) da un’orda di giovani e giovanissimi tifosi intenzionati a festeggiare il successo novembrino contro la Lucchese come fosse quello decisivo per la promozione in B. Magari (chissà…) sarà anche così, ma ora è decisamente troppo presto per sbilanciarsi. E per buttare alle ortiche ogni briciola di senso civico esortando i propri pargoli a farsi beffe delle regole. Perché in definitiva è di questo che stiamo parlando: di regole, che se non vengono rispettate dai genitori, è dura sperare che vengano considerate dai figli.

Oggi la Lega comunicherà una quasi certa sanzione ai danni del Cavalluccio per i fatti alla fine della gara di domenica. A prescindere dalla decisione, resta il fatto che lo stadio gioiello è un gioiello quando le cose vanno come devono andare, durante la gara, ma anche dopo. Si deve impedire a un bambino di abbracciare il suo campione? No, ma si deve insegnargli che non tutto è concesso. Lo hanno detto e scritto tanti tifosi (anche con figli) che domenica sono stati spettatori di uno spettacolo che non hanno gradito.

Il Cesena ha preso la cosa in modo serio. Lavorerà con le società affiliate, coi tecnici e con i genitori, spiegando che il bello di godersi la partita dal vivo, non è un ‘pass liberitutti’. La squadra è abituata a festeggiare sotto al curva coi figli. E’ l’immagine di una grande famiglia. Ma in questo momento proprio da lì può partire un messaggio: non è ancora tempo per le invasioni di campo.

Luca Ravaglia