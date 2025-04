Polisportiva di Nova riapre la semifinale di Coppa Lombardia contro il Loreto

A un certo punto sembrava totalmente compromessa la corsa verso la finale della Coppa Lombardia di Seconda Categoria per la Polisportiva di Nova impegnata mercoledì sera a Bergamo nella semifinale di andata contro i padroni di casa del Loreto.

Gli orobici a un certo punto del secondo tempo erano addirittura avanti di quattro reti grazie ai sigilli di Tombini, Cipriano, Leidi e Mangini.

I biancorossi però non si sono persi d’animo e nel finale hanno riaperto ai giochi dimezzando lo svantaggio grazie alle provvidenziali reti di Giorgetti e Turati. Tutto ancora aperto in vista del ritorno in programma a Nova Milanese mercoledì 23 alle 21 alla luce anche del fatto che in casa i brianzoli non hanno mai perso in questa stagione.

Che però rischia di non concludersi con la vittoria nel girone R di Seconda dove la Polisportiva ha perso la testa pareggiando nell’ultimo turno 1-1 contro il Molinello, a favore della Virtus Cermenate che a due turni dalla fine ora mantiene due punti di vantaggio. Domenica trasferta a Giussano per la Pol. Di Nova.

Ro.San.