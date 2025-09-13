Pomeriggio con 8 anticipi. La Vianese cerca il tris

Riparte a pieno regime il mondo dei campionati dilettantistici, con un sabato "tipo", ovvero ricco di anticipi come ormai è consuetudine negli ultimi anni, e con i campionati di Seconda e Terza al via proprio oggi.

Sono ben otto gli appuntamenti odierni, dall’Eccellenza alla Terza categoria. In Eccellenza si gioca a Carpineti: alle 15 la Vianese (6) ospiterà l’Atletic Cdr Mutina (4). Due squadre imbattute dopo due turni, con i rossoblù lanciati a punteggio pieno. Non solo: mercoledì la Vianese ha vinto 4-1 contro il Real Formigine in Coppa d’Eccellenza.

Sono quindi quattro vittorie nei primi quattro incontri ufficiali per la squadra che lo scorso anno si arrese solo in pieno giugno nella corsa per un pass per la Serie D. Tornando alla gara di oggi, ecco l’arbitro: Pietro Francesco Donato di Chiavari.

Due antipasti di Promozione, sempre alle 15. Nel girone A, a San Polo, ecco Bibbiano/San Polo (4)-Gotico Garibaldina (1): reggiani imbattuti che se la vedranno con i piacentini che non hanno ancora vinto nel torneo, ma sono storicamente squadra esperta e ostica. Arbitrerà Riccardo Borelli di Parma.

Sono due gli incontri del girone B (sempre ore 15); lo Sporting Scandiano (6) è primo senza aver ancora preso gol e andrà sul campo del Montombraro (1) che cerca il primo successo. Dopo la retrocessione lo Sporting è ripartito con determinazione, anche se siamo solo alle primissime battute. Arbitro: Francesco Stano di Modena.

L’altra partita si giocherà a Rio Saliceto e vedrà la Virtus Correggio (1) ospitare La Pieve Nonantola (0), che ha riposato nel secondo turno e nel primo ha perso. Alessandro Trevisani di Ferrara sarà alla direzione della gara.

Saltiamo fino alla Seconda categoria (qui e in Terza si gioca alle ore 15.30). In Seconda, gruppo D, inaugureranno il campionato Atletic Progetto Montagna e Original Celtic Bhoys: si gioca al sintetico di Castelnovo Monti. Tre gare in Terza categoria. Nel girone A c’è Coviolo-Reggio Calcio (arbitrerà Roland Bytyci di Reggio Emilia), mentre nel girone B ecco Gualtierese-Il Quadrifoglio (fischietto a Gian Lucas Gianninoto di Reggio Emilia) e Montecchio Under 21 (si gioca a Barco) contro Polisportiva Aics Guastalla. Arbitro designato: per quest’ultima è Matteo Buzzella di Reggio Emilia.

g.m.