Ponsacco forza quattro. Rossoblù ora al comando

Massa Valpiana

0

Ponsacco

4

MASSA VALPIANA: Sannino, Del Bravo, Vanni, Franzoni, Ferri, Mori Catalano, Luci, Palmieri, Giannini,Campisi. All. Madau.

MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Pisani , Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Rigirozzo, Niccolai , Taraj, Ficarra, Sciapi. All. Polzella.

Arbitro: Giacometti Viareggio.

Marcatori: 17’pt Taraj, 43’ pt Sciapi, 3’st Mancini, 24’ Taraj.

PONSACCO - L’ottava giornata del campionato scavalca la metà delle gare del girone d’andata e per la squadra dei Mobilieri c’è il confronto contro la formazione del Massa Valpiana, che rappresenta una frazione di Massa Marittima, dove si è giocata la partita allo stadio Elmi. Partita attesa e inedita, con i grossetani neopromossi e ambiziosi per la conquista della Promozione e i Mobilieri animati e altrettanto desiderosi di risalire di categoria. Entrambe le formazioni si segnalano per aver realizzato tredici gol ciascuna: il Massa con ben undici marcatori diversi, mentre per i Mobilieri, delle tredici segnature, sette portano la firma di Sciapi, capocannoniere del girone. Avvio guardingo di entrambe le squadre, che dal punto di vista dello schieramento sono a specchio, ma i rossoblù partono subito su altissimi livelli: diga dietro, assistman a centrocampo e fucilieri davanti. Ad alzare la contraerea per primo è il Ponsacco, e Taraj al 17’ trasforma un ricamato suggerimento di Niccolai in un gol imparabile. Gli arancioni non digeriscono e propongono un attacco massiccio, ma le retrovie dei rossoblù non tremano e mandano in bianco i tentativi dalla bandierina. Il gioco dei rossoblù intacca spesso la difesa avversaria e Ficarra coglie il palo, mentre al 43’ a rendere utile e dilettevole un lavoro di Rigirozzo ci pensa Sciapi, che con un gesto tecnico da prosceni più nobili, in mezza rovesciata, raddoppia.

Nella ripresa è ancora il Ponsacco a progettare effetti speciali: al 3’, su cross dalla bandierina, il mirino della testa di Mancini è preciso: terzo gol per i rossoblù. Perde la bussola il Massa e Sciapi fa il luna park: con un dribbling suggerisce per Taraj, e al 24’ la quarta rete sboccia nitida. Il Ponsacco torna in testa alla classifica insieme all’Atletico Maremma, che ha pareggiato in casa.

Luciano Lombardi