PONSACCO: La Sfida al Sporting Club Trestina

Inizia oggi la prima giornata del girone di ritorno e i rossoblu di Francesco Bozzi sono chiamati al confronto esterno allo stadio Casini contro lo Sporting Club Trestina. Squadra con buon vigore atletico e i loro 27 punti in classifica sono segnati da otto vittorie, tre pareggi e le sei sconfitte subite scoprono subito il neo: sono tre quelle subite a domicilio. La replica delle 17 partite che stanno per partire a turni invertiti concede un minimo vantaggio alla squadra del Mobilieri che ospiteranno al Comunale nove incontri. Lo specchio dei risultati casalinghi ottenuti all’andata dai Mobilieri non è incoraggiante ( due pareggi e sei sconfitte) ma come è noto il ritorno e solitamente più ricco di motivazioni. Ogni previsione sull’andamento delle partite può essere confermato o confutato esiste solo una realtà: fare risultato e sulla scorta dell’ultimo match a Cenaia la squadra ponsacchina sembra aver cambiato marcia, e la conferma è attesa dall’Umbria. Certamente la riapertura del mercato a dicembre sembra aver dato una svolta, sul riordino dell’assetto tattico rossoblu, soprattutto per cercare di ottenere il maggior numero partite con il clean sheet. Sono stati ceduti il difensore Nannetti, il centrocampista Remedi, l’esterno Hanxhari, mentre il difensore Macchi ha cessato l’attività. Sono arrivati e hanno già debuttato il difensore Italiano ’04, ed i centrocampisti, Borselli ‘96 e Brondi ’94 con indici di rendimento apprezzabili. La campagna per l’aggiustamento della rosa era puntata su tre atleti ma si e completata in extremis con l’ingaggio del difensore Giacomo Bologna (2004) dal Sansepolcro.

Luciano Lombardi