Ponsacco retrocesso in Promozione dopo sconfitta contro Certaldo

PONSACCO 0CERTALDO 2

Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Regoli (23’st Crecchi), Gemignani (40’st Riccomi), Burato, Mancini, Colombini,Volpi (35’st Fischer), Borselli, Andreotti, Pallecchi, Morana (15’st Marrocco) . A disp. Campinotti, Di Giulio. Pini, Mariani, Pisani, All. Bozzi

Certaldo: Gasparri, Pagliai, Usai, Borboryo, Lastrucci, Bettoni,Zefi, Cito, Oitana, Grillo (25’ st Innocenti), Boumarouan: A disp. Mengoni, Piochi,Ciappi,Lebbaraa,Pieracci,Iasparrone,Cenni,CorsiS. All. Corsi

Arbitro: Carnevali di Prato ( Particelli-Finizzola)

Marcatori: 9’pt Oitana su rigore, 50’ st Boumarouan

Note: Un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco Amm. Andreotti, Crecchi, Boumarouan: Angoli:7 a 3; Rec. 3’ pt – 5’ st . spettatori 500

PONSACCO La discesa dei rossoblu segnata con la retrocessione dalla serie D in Eccellenza nel campionato 2023/24 ha avuto il suo triste epilogo anche in questa stagione e per i Mobilieri Ponsacco si aprono le porte del campionato di Promozione per la sconfitta nella partita play out contro il Certaldo.

Il terreno del Pagni di Peccioli scelto dalla società rossoblu, che aveva dato segnali positivi contro Viareggio e Fucecchio, questa volta ha dato maggior consistenza tecnica e energica alla squadra allenata da Corsi che ha fatto gioco per tre quarti di gara.

Nonostante il Ponsacco partisse favorito nel match con la possibilità di avere due risultati a favore per qualificarsi non ha mai dato l’ìmpressione di dirigere la partita. Nemmeno la pioggia caduta con insistenza nella ripresa ha svegliato i rossoblu. L’acuto determinante per il ko è stato il calcio di rigore a favore degli ospiti al 19’ per pasticciaccio fra difensori e portiere rossoblu. Oitana ha fulminato in rete. Il Ponsacco vicino al pareggio su colpo di testa di Andreotti ma e volato Gasparri ha mantenere il vantaggio. Inutili gli assalti nella ripresa dei rossoblu più volenterosi che costruttivi, tanto favorire il contropiede al 50’ con Boumarouan che centrato la rete addirittura a porta vuota.

Luciano Lombardi