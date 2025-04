Pontassieve Calcio: Successi nel Settore Giovanile e Tornei in Memoria di Maturi e Giusti

Pontassieve calcio avanti tutta, con particolare orgoglio verso il settore giovanile e la scuola calcio che hanno centrato risultati di valore. Gli Juniores Regionali compiono l’impresa e salvano la prestigiosa categoria élite. "Complimenti a tutto il gruppo degli Juniores - afferma il presidente del Pontassieve, Sebastiano Giusti - per questo straordinario e storico ‘filotto’ di successi che ha portato nelle ultime settimane i punti necessari ad allontanarsi dal terzultimo posto ottenendo la matematica salvezza. Fra gli ultimi eccellenti risultati voglio ricordare il successo per 1-0 sul campo del San Giuliano, con rete di Fibbi. È proprio il caso di cantare tutti insieme ‘Il cielo è sempre più blu’".

Allo stadio comunale di Pontassieve hanno preso il via due importanti tornei di calcio giovanile. Il 1° memorial Beppe Maturi è riservato alla categoria Juniores e si concluderà il 26 maggio, con le squadre divise in due raggruppamenti. Girone A: Albereta San Salvi, Ludus 90 e Pontassieve. Girone B: Bagno a Ripoli, Molinense e Rignano. Si qualificano le prime due di ogni girone con semifinali il 22 maggio dalle ore 18 e finali lunedì 26 maggio. Il torneo vuol ricordare Beppe Maturi appassionato ed impegnato nella politica e nello sport, che ha lasciato segni indelebili per la comunità, il paese e la società sportiva. È stato sindaco di Pontat dal 1980 al 1992 e poi presidente e direttore generale del Pontassieve calcio per oltre 20 anni, a partire dal 1993, con grandi successi sportivi e sociali.

L’altro torneo è il memorial Pierino Giusti che vede in campo gli Allievi B anno 2009. Girone A: Fiesole, Pontassieve e Sancat. Girone B: Asta, Montecatini, Pelago. Semifinali il 23 maggio dalle 18, finali martedì 27 maggio. Il torneo vuole ricordare Piero Giusti che è stato un bravo calciatore del Pontassieve negli anni ‘50; ricoprendo il ruolo di mediano ed indossando spesso la fascia di capitano, raggiungendo le 159 presenze. Appassionato del club azzurro fu eletto presidente nel 1970, per 7 anni consecutivi, sempre accompagnato da Enzo Fiaschi come giocatore e allenatore della Prima squadra.

Francesco Querusti