"Pontassieve in crisi: due punti in sette gare"

Due punti in sette gare con 6 gol fatti e ben 17 subiti. Il Pontassieve si prepara alla partita contro la Robur con un morale non certo particolarmente alto visto che la formazione della provincia di Firenze, dopo il bel campionato scorso, concluso con un piazzamento playoff grazie alla vittoria di Cerchiaia sul Mazzola all’ultima giornata, in questa stagione sta decisamente soffrendo oltre le previsioni. L’ultimo risultato utile per il fanalino di coda Pontassieve è quello del 30 settembre contro l’Audax Rufina (1-1 in casa) poi sono arrivati tre ko di fila contro Castiglionese (attuale capolista, per 4-1), Mazzola (3-1) e Nuova Foiano (2-0).