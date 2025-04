Pontedera ai play off di Serie C: possibili trasferte a Pesaro o Pescara

I calcoli per capire quale trasferta dover affrontare il 4 maggio sono piuttosto semplici. A 90’ alla fine della regular season il Pontedera è 10° in classifica, ma è 9° per la posizione dei play off (ha gli stessi punti del Gubbio, 48, su cui è in vantaggio avendo conquistato più punti negli scontri diretti) dal momento che il Rimini, 9° nella graduatoria "reale" e battuto mercoledì al Mannucci, non va considerato nella lista delle squadre qualificate agli spareggi in quanto avendo vinto la Coppa Italia accederà agli stessi direttamente dalla fase nazionale.

Così dopo la trasferta di domenica a Perugia i granata, già qualificati aritmeticamente agli spareggi, potranno chiudere soltanto al 9° o al 10° posto della specifica graduatoria play off, ma non potranno migliorarsi perché la Pianese, che è 8a, dista 5 punti e dunque è irraggiungibile. Quindi gli scenari sono due: 1) se il Pontedera finisce 9° (per la graduatoria play off), ossia conserva la posizione attuale, domenica 4 maggio nel primo turno degli spareggi va a far visita alla 6a classificata. Che attualmente è la Vis Pesaro con 57 punti e che dopodomani è ospite del Milan Futuro, ma che potrebbe essere scavalcata dal Pineto (in caso di aggancio avrebbe la meglio la Vis per la miglior differenza reti generale dopo i due 1-1 negli scontri diretti), 7° a quota 56 e ricevuto dal Rimini. Dunque, col Pontedera 9°, le destinazioni possibili sono Pesaro o Pineto. 2) se il Pontedera finisce 10° (per la graduatoria dei play off), quindi viene scavalcato dal Gubbio, domenica 4 maggio va a far visita alla 5a classificata, che attualmente è l’Arezzo a quota 61 punti. Gli amaranto, che domenica vanno a Piancastagnaio, non possono essere agganciati dalla Vis Pesaro, che è dietro 4 lunghezze, ma possono agganciare il Pescara, in casa col Campobasso, al quarto posto a quota 64 punti. In qual caso gli abruzzesi scalerebbero al quinto posto avendo gli scontri diretti peggiori. Dunque, col Pontedera 10° le destinazioni possibili sono Arezzo o Pescara.

Fra due giorni sapremo tutto. Intanto nel 3-0 di mercoledì c’è la gioia del centravanti Giacomo Corona, che ha fatto cifra tonda nel suo primo campionato di Serie C: "E’ una grande soddisfazione a livello personale, però sono contento per i miei compagni per questo traguardo raggiunto, perché da gennaio ci siamo rialzati. Abbiamo lavorato fin da subito per conquistare prima di tutto la salvezza e poi abbiamo continuato per agganciare questi play off. Contro il Rimini abbiamo riportato in campo quello che avevamo provato nell’allenamento e abbiamo fatto una prestazione importante, senza sbagliare. Con Gaddini mi sono trovato bene, siamo in sintonia, ma lo sono con tutti i compagni. Il gol? Lo dedico alla mia famiglia e ai miei amici". Stefano Lemmi