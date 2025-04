Pontedera ai play off di Serie C: sfida contro Vis Pesaro per un posto in Serie B

Giusto il tempo di far terminare la partita di Perugia, chiusa con la 16a sconfitta in 38 gare (3-0 il passivo) che però non ha compromesso il mantenimento del 10° posto finale, che già pochi secondi dopo il triplice fischio sono partite le domande sui play off del Pontedera. Contro chi gioca? Quando? A che ora? Quante speranze ci sono di passare il turno? Vediamo allora di approfondire le modalità di svolgimento di questi spareggi, dove in tutta la Serie C 28 squadre (su 58) si giocano il quarto e unico posto rimasto disponibile per salire in Serie B.

Si comincia domenica prossima 4 maggio con le gare del primo turno della fase play off del girone, che sono tre per raggruppamento, dunque nove in tutto. Nel girone B il Pontedera (10°) va a far visita alla Vis Pesaro (6a), l’Arezzo (5°) ospita il Gubbio (11°) e il Pineto (7°) la Pianese (8a). E’ una gara secca nella quale le squadre in trasferta, come sono i granata di Menichini, per andare avanti devono vincere entro il 90°. In caso di parità, niente supplementari e rigore, passa chi ospita. In campionato il Pontedera contro la Vis Pesaro ha perso 2-0 nelle Marche all’andata e 1-0 in casa al ritorno.

I tifosi granata si stanno già organizzando per seguire la squadra (è previsto almeno un pullman, messo a disposizione dall’associazione Pontedera cuore granata), ma l’orario non è dei più agevoli: si giocherà infatti alle 20. Se Espeche e compagni dovessero passare il turno, mercoledì 7 maggio potrebbero incontrare il Pescara, che essendosi classificato al quarto posto salta il primo turno, oppure la vincente di Pineto-Pianese se il Gubbio fosse riuscito a far fuori l’Arezzo.

In ogni caso però per il Pontedera anche questo secondo turno dei play off del girone sarà sempre in trasferta e con l’obbligo di dover vincere per andare avanti. Da domenica 11 maggio inizierà invece la fase nazionale, alla quale parteciperanno le 6 squadre vincenti i play off del girone, le 3 terze (la Torres per il girone B) e il Rimini, vincitore della Coppa Italia. Verranno nominate 5 teste di serie, che godranno dei vantaggi come migliori classificate per superare il turno, e si giocheranno gare di andata e ritorno (mercoledì 14 maggio).

Così come nel secondo turno nazionale (andata domenica 18 maggio, ritorno mercoledì 21 maggio) dove alle 5 vincitrici del primo turno si uniranno le tre seconde classificate (Ternana per il girone B). A sorteggio invece la finale four, che prevede semifinali con partita di andata e ritorno (domenica 25 maggio e mercoledì 28 maggio) e finali sempre con sfide di andata e ritorno (Lunedì 2 giugno e sabato 7 giugno). Dunque tra il Pontedera e la Serie B ci sono 27 potenziali avversarie e 10 partite da giocare (e le prime due da vincere) in 35 giorni. Dura eh….

Stefano Lemmi