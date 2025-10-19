Pontedera "Attenzione alla Vis Pesaro"

Almeno a giudicare da queste prime 9 partite, non sembra la Vis Pesaro dell’anno scorso. Quella che finì il campionato in sesta posizione e che eliminò il Pontedera all’ultimo minuto di gioco della gara del primo turno dei play off segnando il gol dell’1-1. Adesso la formazione di Stellone, che sedeva sulla panchina anche nella stagione passata, e che domani sarà ospite al Mannucci, è un po’ attardata in classifica, anche se questo non significa che le manchino le qualità. Anzi. E’ una squadra che vince poco, è vero, solo 1 partita, 3-0 al Livorno alla 4a giornata, quindi meno del Pontedera, che di gare ne ha vinte due, ma è vero che perde anche poco. Solo due volte: 1-0 ad Arezzo alla 3a giornata, risultato che ci può stare, e 3-1 a Forlì alla quinta. Da lì in poi sono arrivati tre pareggi – serie quindi ancora in atto – dei cinque che completano il cammino biancorosso: 1-1 in casa col Gubbio, 2-2 a Campobasso e 0-0 in casa con la Torres. In precedenza erano arrivati l’1-1 sul campo di Pineto e lo 0-0 casalingo col Rimini, colti nelle prime due giornate di campionato.

Play off a parte, l’anno scorso il Pontedera le prese sia all’andata che al ritorno. La prima sconfitta al Benelli, 2 a 0 con i centri di Di Paola – che domani non ci sarà al pari di Paganini e Giovannini – e Palomba entrambi nella ripresa, la seconda al Mannucci, 1-0 con acuto di Palomba dopo appena 6’ di gioco. Quella per i marchigiani è stata la prima vittoria nello stadio pontederese tra le 9 trasferte sostenute nella storia degli scontri diretti, che in precedenza, per le sfide casalinghe, avevano riservato ai granata 3 vittorie e 5 pareggi. Quest’anno invece, delle 8 reti segnate dai marchigiani (una in più del Pontedera) 2 hanno la firma di Vezzoni (23, ex Foggia), altre 2 di Stabile (21, ex Seravezza) e una a testa Jallow, Paganini, Tavernaro e l’ex Nicastro, che l’ha realizzata due turni fa, contro il Campobasso. "La Vis ha una squadra forte, ha cambiato qualche giocatore, ma la rosa resta di qualità, quindi bisogna fare molta attenzione" ha anticipato l’allenatore del Pontedera, Leonardo Menichini, al termine dell’allenamento di ieri mattina.

In casa Vis si punta molto su questa trasferta per poter dare un peso maggiore alla "pareggite" e si confida anche sul fatto che dopo questo viaggio in Toscana i biancorossi avranno la trasferta di Bra (ma si gioca a Sestri Levante), altra squadra che in classifica sta sotto di loro. Due gare che la Vis Pesaro interpreta come l’occasione giusta per dare una svolta positiva al suo campionato. Sta al Pontedera impedirgli di raggiungere l’obiettivo.

Stefano Lemmi