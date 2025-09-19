Pontedera, lezione pesantissima: ko 0-4 in casa contro il Campobasso

Pontedera, 19 settembre 2025 – Pesante tonfo casalingo per il Pontedera, battuto 4-0 in casa dal Campobasso. La gara, iniziata con 12' di ritardo per un guasto al sistema FVS (si è giocato senza) si è messa subito in salita per i granata, trafitti due volte nei primi 10' dalle conclusioni di Leonetti e dell'ex Magnaghi.

Prima del riposo il tris di Pierno ha chiuso virtualmente l'incontro, mentre nel cuore della ripresa ci ha pensato Bifulco a rendere pesante il passivo per la squadra di Menichini, squalificato e sostituito in panchina da Lisuzzo. Prossimo impegno per il Pontedera, martedì a Terni. (s.l.)

Il tabellino

Pontedera-Campobasso 0-4

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi (1’ st Tempre); Manfredonia, Ladinetti; Vitali (33’ st Coviello), Faggi (1’ st Nabian), Ianesi (24’ st Polizzi); Andolfi (1’ st Battimelli). A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pretato, Pietrelli, Bassanini, Beghetto. All. Lisuzzo (Menichini squalificato)

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Celesia, Pierno (38’ st Martina); Bifulco (38’ st Nocerino), Cerretelli, Gargiulo; Gala (24’ st Serra), Magnaghi (13’ st Padula), Leonetti (24’ st Di Livio). A disp: Rizzo, Muzi, Rianna, Lombari, Parisi, Ravaglioli. All. Zauri

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Marcatori: 6’ pt Leonetti, 9’ pt Magnaghi, 29’ pt Pierno; 23’ st Bifulco.

Note: spettatori 700 circa; ammoniti Faggi, Leonetti, Ladinetti, Vitali; angoli 3 a 1.