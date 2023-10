Pontedera, carica derby: "Una sfida che ci stimola"

Saranno trascorse poco più di 74 ore dallo 0-0 con la Vis Pesaro quando il Pontedera dovrà di nuovo tornare in campo. Oggi sono infatti in programma cinque delle dieci sfide dell’11a giornata (domani le rimanenti) e la squadra granata è impegnata in notturna nel derby esterno con la Lucchese. Se la formazione di Canzi viene da tre risultati utili con altrettanti clean sheet, quella di Gorgone, che ha un punto in più (12 a 11) e una gara in meno (deve recuperare quella casalinga con la Juventus Next Gen), arriva invece da tre sconfitte: 2-0 in casa della Torres, 1-4 con il Pescara e 2-0 a Rimini.

L’allenatore del Pontedera però non si lascia ingannare dalle apparenze: "Giocheremo contro una squadra che ha una rosa impressionante a livello di nomi, basta vedere chi subentra durante le partite, e che in estate ha fatto incetta di giocatori perché ha obiettivi molto alti. E’ vero che dopo un buon avvio di campionato (3 vittorie e 3 pareggi, ndr) ora sta attraversando un momento di flessione, ma solo nei risultati, perché tranne forse a Rimini, le prestazioni le ha sempre fatte. Sono sicuro che alla fine dirà la sua".

Nonostante una tradizione negativa al Porta Elisa, dove nelle 20 trasferte disputate da quel lontanissimo 8 febbraio 1920 (2-2) i granata hanno conquistato solo quattro vittorie (1966-67, 2015-16, 2016-17 e 2021-22), tre pareggi (1919-20, 1984-85 e 2022-23) e ben 13 sconfitte, il Pontedera cerca da questo derby numero 41 altri punti per tenere a distanza la zona rossa della classifica. "In questo momento – motiva Canzi - la classifica è talmente corta che da dove siamo noi si va in zona play off o si finisce in zona play out a seconda del risultato. L’importante quindi è rimanere sempre nella zona che ci siamo preposti come obiettivo, perché se magari vinciamo ed entriamo nei play off i nostri obiettivi (la salvezza, ndr) non cambiano comunque. Quindi andiamo a Lucca a giocarci la nostra partita, consci della nostra forza e dei nostri limiti e sapendo che dovremo lottare in uno stadio che anche stavolta, come spesso accade, ci farà trovare un muro di tifosi avversari contro. Ma questo anziché intimorirci dovrà darci stimolo".

A livello di convocati il Pontedera si presenta al completo ad eccezione di Cerretti, infortunato, ma con Espeche (uno degli ex in scena) che si è ripreso dopo l’uscita anzitempo giovedì sera per un colpo sotto l’occhio sinistro. E’ chiaro che Canzi dovrà comunque valutare le condizioni fisiche di ciascuno prima di decidere l’undici titolare del 3-4-2-1 per questa terza sfida in otto giorni. Arbitra Di Reda di Molfetta, inizio alle 20,45.

Probabile formazione (3-4-1-2): Stancampiano; Calvani, Guidi, Martinelli; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti; Ianesi, Nicastro.

Stefano Lemmi