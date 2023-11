Pontedera come Ercole. Adesso le sette... fatiche

Un autentico tour de force. Ecco cosa attende il Pontedera da sabato, giorno della gara contro l’Entella, a venerdì 22 dicembre, ultima sfida del girone di andata e dell’anno solare, con i granata impegnati al Mannucci contro la Carrarese. Merita perciò riassumere in questo piccolo vademecum gli impegni, 7 sicuri, forse 8, che attendono la squadra di Massimiliano Canzi, tra i protagonisti ieri sera al Gran galà del calcio, dove ha ricevuto il premio quale "miglior giovane allenatore del girone B di Serie C 2022-23". Dunque, come detto si parte sabato con Pontedera-Virtus Entella alle 20,45, sfida che verrà riproposta, su campo inverso e in Coppa Italia (gara secca valida per gli ottavi di finale), martedì 28 novembre. Poi, sabato 2 dicembre la lunga trasferta ad Ancona con inizio alle 18,30, mentre martedì 5 dicembre alle 18,30 al Mannucci si recupera Pontedera-Pescara. Sabato 9 dicembre, alle 16,15, altra gara casalinga, contro il Gubbio, e se i granata saranno andati avanti in Coppa, li attende un’altra sfida davanti al suo pubblico contro la vincente di Padova-Lumezzane, presumibilmente mercoledì 13 dicembre. Quindi gran... finale d’anno con Olbia-Pontedera di domenica 17 dicembre alle 14, e Pontedera-Carrarese di venerdì 22 dicembre alle 20,45.

E’ invece ormai al via la terza stagione per il Pontedera eSports, il club virtuale dell’Us Città di Pontedera. Un progetto ambizioso, intrapreso nel 2021 e cresciuto nel tempo, emblematico della volontà di innovazione continua a tutto tondo da parte della società granata. "Sono orgoglioso di rappresentare anche quest’anno l’Us Città di Pontedera nel mondo degli eSports - afferma il presidente del Pontedera eSports Salvatore De Maria - si tratta di un progetto importante, che ci ha già visto centrare traguardi significativi mantenendo sempre i nostri valori, ossia passione e professionalità. Anche quest’anno disputeremo varie competizioni sulla piattaforma PS5 (dai tornei organizzati dalla Lega Pro ai campionati nazionali) e daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Posso contare su un gruppo di ragazzi di cui vado fiero e ringrazio la società per la fiducia". Per seguire le partite in diretta basterà sintonizzarsi sul canale Twitch ufficiale del Pontedera eSports che si chiama PontederaCalcioeSports.

Questa la rosa del Pontedera eSports per la stagione 2023-2024: Andrea Mugavero, Manuel Cataldi, Marcello Nuccio, Luca Lo Bracco, Christian Lo Po, Pietro Tornammè, Claudio Lenzi, Salvatore De Maria, Andrea Occhipicca, Marco Martinelli, Pietro Di Palma, Valerio Perosini, Cristian Senzanonna, Marcello Bellafiore, Andy Barbery, Gabriele Pellicanò, Matteo Volonterio, Luca Lo Po, Christian Sammarone, Gabriele Ferri.