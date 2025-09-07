Pontedera d’Abruzzo: "È l’ora del riscatto"

A Pineto per...iniziare il campionato. Dopo le due sconfitte in altrettante giornate, il Pontedera affronta oggi quella che è la sua terza trasferta più lontana dopo Sassari (già fatta) e Campobasso (in programma a febbraio) voglioso di cominciare a muovere una classifica che se non lo vede ultimo è soltanto perché dietro c’è il Rimini, penalizzato di 11 punti in settimana. "Il campionato è già iniziato – ha detto l’allenatore Leonardo Menichini nell’imminenza della partenza per l’Abruzzo, ieri all’una - e purtroppo abbiamo ottenuto due sconfitte. Immeritata quella contro la Torres, mentre per quella contro l’Arezzo gli ospiti si sono dimostrati più forti e hanno meritato di vincere. Domani (oggi, ndr) cercheremo di ottenere più punti possibile. Siamo sereni, sappiamo il campionato che dobbiamo fare, ma abbiamo anche la consapevolezza di sapere che abbiamo dei valori e dobbiamo esserne consci". Il tecnico ha visto la sua squadra in crescita e ha studiato bene un avversario che ha raccolto 4 punti: "Il Pineto è una squadra che ha mantenuto i migliori giocatori dell’anno scorso, che ha un impianto di gioco e un allenatore che erano già quelli e dunque ha meccanismi oliati. Ha un’ottima organizzazione di gioco e buonissime individualità, su tutti Bruzzaniti e Tonti. Il tutto è condito da un collettivo importante".

"Noi – prosegue l’allenatore del Pontedera – dobbiamo andare a Pineto a fare battaglia, credere in quello che si fa e soprattutto dare tutto quello che abbiamo". Tra i granata sono assenti Vannucchi, con la nazionale under 19, e Scaccabarozzi, ancora infortunato. "Sono certo – riprende il tecnico - che chi li sostituirà fare bene. Ianesi invece è convocato ed è pronto, starà poi a me valutare se farlo partire o metterlo a gara in corso. Battimelli e Faggi (gli ultimi due acquisti, ndr) ci sono, ma devono capire ancora quello che vogliamo, il nostro modo di giocare e di interpretare le partite. Chiaramente non hanno i novanta minuti nelle gambe, perché vengono da un periodo di preparazione differenziata, quindi vediamo se ce ne sarà bisogno, magari part time". " E comunque – conclude Menichini – noi dobbiamo pensare solo alla prestazione. Se si fa quella, aumentano in maniera esponenziale le possibilità di fare risultato. Quindi a Pineto il nostro obiettivo è fare una prestazione importante, come era già accaduto a Perugia in Coppa Italia e con la Torres". Torna disponibile Migliardi, mentre fra i pali farà il debutto dell’under Biagini (2003). Inizio alle 17,30, dirige Leorsini di Terni.

Probabile formazione (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Vona, Tempre; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Bassanini, Ianesi; Andolfi.

Stefano Lemmi