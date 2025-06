Pontedera: dieci calciatori confermati per la stagione 2025-26

Ricomincio da dieci. Dieci come il numero dei calciatori che sono vincolati al Pontedera anche per la prossima stagione (almeno). Che poi tutti restino effettivamente in granata anche per il nuovo campionato è ancora tutto da vedere, ma intanto il duo Varrà-Menichini, che sta iniziando a costruire la squadra per il torneo 2025-26 (si comincerà il 17 agosto con la Coppa Italia, e una settimana dopo partirà il campionato), ha questo zoccolo duro. Ma quali sono i ruoli coperti? Vediamo la situazione per ciascuno dei tre reparti.

In difesa ci sono 4 giocatori, e sono: Francesco Migliardi, arrivato a gennaio dal Novara, Mattia Pretato, Gabriele Perretta, fresco di prolungamento che per la posizione in cui ha giocato nell’ultimo campionato (quarto a sinistra di difesa) è ormai equiparabile ad un difensore, e Cristian Cerretti, che però si è infortunato gravemente alla 31a giornata, in casa col Pescara, e che non sarà disponibile almeno fine a novembre.

Altri 4 elementi sono a centrocampo. Si tratta di Kenneth van Ransbeeck, arrivato l’estate scorsa dal Legnago, Jacopo Scaccabarozzi, arrivato a gennaio dalla Turris, Riccardo Ladinetti, arrivato dal Taranto dopo essere già stato a Pontedera nel 2022-23, e Niccolò Pietra, preso dalla Primavera dello Spezia.

Completano il quadro dei tesserati due attaccanti, Pablo Vitali, arrivato a gennaio dal Picerno, e Simone Ianesi, partito invece a gennaio per andare in prestito al Milan Futuro, con il quale è retrocesso in Serie D, e ora di ritorno alla base. Difficile però che abbia intenzione di restare, vista anche l’insistenza con la quale nel mercato invernale ha voluto salutare i compagni (e tra l’altro sembra che ci sia già un interessamento dell’Arezzo), così come sembra difficile riuscire a trattenere Ladinetti, che a 25 anni e un campionato alle spalle davvero importante si vuol concedere una nuova chance in carriera, mentre Van Ransbeeck chiederà più spazio.

Assai improbabile riuscire anche a riavere i tanti prestiti che sono tornati alla base, quasi tutti under, su tutti Corona (del Palermo) e Sala (del Pisa), mentre non si rinnoveranno i contratti, in scadenza questo 30 giugno, con Espeche e Martinelli, oltre a quello con Guidi, in questo caso per volontà del calciatore. Tra i dieci giocatori ancora legati al Pontedera uno solo è under, Migliardi, classe 2003, ma con ogni probabilità tornerà a Pontedera Andrea Salvadori, esterno di centrocampo classe 2005, mandato a maturare a Poggibonsi, in Serie D. Considerano che pure nella prossima stagione il club granata punterà sull’impiego dei cosiddetti giovani (cinque sempre in campo), l’organico dovrà prevedere i soliti 15-16 under. Varrà e Menichini hanno già iniziato a muoversi.

Stefano Lemmi