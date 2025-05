Pontedera: due giocatori in doppia cifra, tra le migliori squadre del campionato

La fine del campionato permette di fare una valutazione definitiva sui numeri della stagione. E dal 10° posto in classifica conquistato dal Pontedera ne vengono fuori di interessanti. Uno su tutti, quello delle reti segnate. Anzi, per meglio dire da chi le ha segnate. Perché la squadra di Menichini, insieme alla Ternana seconda classificata, è stata l’unica del girone B ad aver mandato due giocatori in rete a doppia cifra. Le altre (e non tutte) solo uno. Gli umbri ci sono riusciti con la coppia Cicerelli-Cianci, autori rispettivamente di 19 (capocannoniere del girone) e 12 reti per un totale di 31 gol sui 64 firmati dai rossoverdi (48%), il Pontedera lo ha fatto con Jonathan Italeng e Giacomo Corona, fermatisi rispettivamente a quota 12 e 10 reti, per un totale di 22 gol sui 54 complessivi segnati (41%). Italeng è anche il primo bomber non italiano nella classifica marcatori. Dei 15 goleador del girone B arrivati almeno a quota 10 gol, gli altri undici appartengono ad altrettante squadre, la maggior parte meglio piazzate in classifica. Così a quota 18 ci sono Pattarello dell’Arezzo (5°) e Mignani della Pianese (8a), a 15 reti Bruzzaniti del Pineto (7°), a 14 Fischnaller della Torres (3a), a 13 Montevago del Perugia (12°), a 12 Magnaghi della Lucchese (16a), a 11 Parigi del Rimini (9°), Corazza dell’Ascoli (15°), Antenucci della Spal (17a) e Di Nardo del Campobasso (14°) e a 10 Ferraris del Pescara (4°). Spicca l’assenza dell’Entella, vincitrice del campionato e promossa diretta in Serie B. Estendendo questa considerazione anche agli altri due gironi, quanto fatto dal Pontedera assume un valore ancor più importante. Infatti, nel girone A nessuna squadra ha due calciatori negli 11 andati in doppia cifra, mentre nel girone C, dove i marcatori in doppia cifra sono stati 12, a inserire la coppia sono riusciti solo l’Avellino, primo classificato, con il duo Lescano-Patierno, a segno rispettivamente 18 e 15 volte, e il Crotone, quarto classificato, con il duo Tumminello-Gomez, a segno rispettivamente 15 e 13 volte.

Il "piccolo" Pontedera, insomma, è, in questo caso, tra le migliori 4 squadre della categoria su 60. Nei suoi 13 anni di professionismo, comunque, è la terza volta che la squadra granata chiude il campionato con due attaccanti in doppia cifra, ma la cosa non accadeva da ben 11 stagioni. Infatti, i due casi precedenti riconducono al duo Grassi-Arrighini, che nel campionato di Seconda divisione 2012-13 chiusero segnando rispettivamente 22 e 17 reti e in quello successivo, il 2013-14 di Prima divisione, con 15 centri a testa.

Stefano Lemmi