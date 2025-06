Pontedera, è qui la festa. Con i tifosi della Gradinata

E’ sempre uno spettacolo per gli occhi gustare la bellezza dei tifosi che si riuniscono per festeggiare sotto un unico colore: il granata. A questa profonda sensazione ha dato vita sabato sera la Festa in gradinata, appuntamento ormai immancabile, organizzato nell’ultimo week end di giugno e a cura dei tifosi della Gradinata nord Diego Savelli. L’evento anche quest’anno è stato molto partecipato – hanno risposto presente in oltre duecento - e come sempre si è svolto nel settore di gradinata dello stadio Mannucci, la "casa" domenicale degli ultras, che si è animata dal tardo pomeriggio fino a tarda sera in un susseguirsi di canti, cori e inni, davanti a tavoli imbanditi di cibo buono e abbondante (preparato dalle...tifose rosa) accompagnato da tanta musica, una lotteria, e con la possibilità per i più piccoli di sgambettare su quel rettangolo verde dove durante l’anno si sono esibiti gli "idoli" granata.

Ma forse la novità più importante di queste edizione è stata la presenza alla Festa in gradinata di tanti giovani, sia ragazzi che ragazze in età tardo adolescenziale, tante "nuove leve" che si stanno avvicinando al tifo organizzato pontederese, al punto, a quanto sembra, di arrivare a costituire un nuovo gruppo. Per il Pontedera invece era presente il presidente Simone Millozzi – che ha apprezzato la riuscita dell’iniziativa – che si appresta ad affrontare una nuova stagione cominciata già in salita. Soprattutto per quanto accaduto all’amministratore delegato Rossano Signorini, il cui invito a non mollare era stato vergato alla Festa dai tifosi della Gradinata nord Diego Savelli, in uno striscione posto vicino ai due che invocavano il ritorno in granata di Andrea Caponi. A proposito di squadra e in tema di nuovi arrivi, il Pontedera sarebbe vicino ad avere in prestito dall’Empoli il portiere Jacopo Seghetti, classe 2005, titolare in Serie A nella partita Empoli-Lecce 1-3 dell’11 gennaio di quest’anno e sempre convocato in panchina nelle altre gare de massimo campionato.

Stefano Lemmi