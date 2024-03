Pontedera, febbraio addio: "Non è stato un buon mese"

Meno male che febbraio è finito. I soli 4 punti conquistati nelle 5 gare del mese scorso (con le ultime tre perse) costituiscono il peggior rendimento del Pontedera dall’inizio del campionato. Se a questo si aggiungono i due ko con cui è stato chiuso gennaio, ecco che meglio del Pontedera ha fatto anche la Vis Pesaro (8 punti conquistati nelle ultime 7 giornate) avversario cui oggi la squadra di Massimiliano Canzi va a far visita e che, come abbiamo riportato nella presentazione di ieri, in queste 28 partite non è mai emerso oltre la 13a posizione.

"Anche io mi auguro che febbraio sia superato" ha ribadito sorridendo l’allenatore dei granata, che poi ha proseguito: "Con i 4 punti fatti non è stato sicuramente il migliore dei mesi, ma noi non possiamo più stare seduti sull’argine del fiume ad aspettare. Dobbiamo riprendere a muoverci, dobbiamo migliorarci lavorando sulle cose che che non stanno andando bene, cercando le soluzioni adatte. A Pesaro dovremo essere bravi a capitalizzare quello che facciamo e a far coincidere una prestazione con un risultato positivo. Poco importa che sia vittoria o pareggio, anche se noi andiamo sempre in campo per vincere". Il tecnico ha espresso poi il massimo rispetto per gli avversari: "La Vis Pesaro è una squadra che a parte la sconfitta nell’ultimo turno veniva da una serie importante di risultati positivi. E’ composta da calciatori di esperienza, a gennaio ha fatto un mercato importate, ed è sicuramente mentalizzata per arrivare all’obiettivo che durante la stagione è diventato la salvezza. Nicastro? E’ un giocatore molto pericoloso di cui conosciamo molto bene i tantissimi pregi e i pochissimi difetti. Ci farà piacere rivederlo, ma per 95 minuti saremo sportivamente rivali. C’è comunque una reciproca stima". Rispetto al k.o. con la Torres rientra Peli ma non Ciocci, che ha ancora problemi alla spalla, ed è assente pure Marrone, mentre Martinelli continua ad esserci ma anche stavolta sarà in panchina solo per onor di firma. Nonostante che mercoledì prossimo il Pontedera torni di nuovo in campo nel derby notturno con la Lucchese, per la scelta dell’undici titolare Canzi pensa solo al match odierno di Pesaro: "A volte faccio rotazioni per tenere tutti...vivi, ma non siamo in condizione di pensare a più di una partita per volta. Quindi avanti con la Vis, mettendo in campo quella che riteniamo sia la formazione migliore". Inizio alle 16,15, dirige Pezzopane de L’Aquila.

Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz.

Stefano Lemmi