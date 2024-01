Pontedera-Fermana 4-0, poker e i granata volano

Pontedera (Pisa), 13 gennaio 2024 – Il poker è servito. Il Pontedera batte 4-0 la Fermana, ultima in classifica ma reduce da cinque risultati utili di fila, e vola al terzo posto in graduatoria dove aggancia la Carrarese e in attesa delle partite di domenica 14 gennaio.

La squadra di Canzi (che venerdì ha firmato un rinnovo biennale così come il direttore sportivo Moreno Zocchi) ha sbloccato la gara nel finale di primo tempo con una parabola di Ianesi (quarto centro) e poi dopo essere riuscita a contenere il forcing degli ospiti, ha dilagato raddoppiando con un piatto destro di Guidi, una splendida rovesciata di Ignacchiti e, allo scadere, con un tap-in di Provenzano.

Prossimo impegno per i granata, sabato 20 gennaio a Cesena alle 20,45.

PONTEDERA-FERMANA 4-0

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli (30’ st Pretato), Espeche (35’ st Gagliardi); Perretta, Ignacchiti (35’ st Marrone), Provenzano, Ambrosini; Delpupo (21’ st Guidi), Ianesi; Selleri (1’ st Fossati). A disp: Lewis, Vivoli, Cerretti, Salvadori. All. Canzi

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Gianelli (35’ st Grassi), Fontana, Misuraca (31’ st Vessella); Pinzi, Semprini, Tilli (21’ st Marcandella). A disp: Borghetto, Mancini, Curatolo, Bonfigli, Locanto, Montini. All. Protti

ARBITRO: Ceriello di Chieri

MARCATORI: 35’ pt Ianesi; 23’ st Guidi, 27’ st Ignacchiti, 45' st Provenzano

NOTE: spettatori 443; ammoniti Spedalieri, Espeche, Selleri; angoli 8 a 7.

s.l.