Pontedera, fra rabbia e delusione. "Difficile commentare una sconfitta simile»

Indietro non si può tornare. Quindi lo 0-1 con l’Entella (domani avversario in Coppa) resterà negli archivi del calcio granata come una sconfitta immeritata, maturata per un rigore fischiato contro e sulla cui legittimità nell’era del Var non è possibile fare chiarezza. Restano così solo le parole dei protagonisti sul campo, che sintetizzano i concetti. "E’ difficile commentare una sconfitta di questo genere – ha osservato l’allenatore Massimiliano Canzi – e mi fa sorridere che l’Entella venga qui a giocare in questo modo (ossia con una gara esclusivamente di contenimento e applicazione sistematica della perdita di tempo, ndr). Anche se è stra-lecito farlo, l’avrei fatto anche io. Ma c’è il fatto che i nostri avversari sono una squadra costruita in maniera ben diversa dalla nostra. Quindi sono molto fiero della nostra prestazione, perché quando una squadra come l’Entella, la cui classifica è bugiarda, viene a Pontedera per giocare con questo rispetto e senza mai tirare in porta, significa che siamo sulla strada giusta, dal momento che al di là dei gol sbagliati, abbiamo dominato in lungo e in largo. Però purtroppo è l’Entella ad aver vinto e questo vuol dire che ha meritato, perché le partite si vincono non con i dati ma con i gol". Poi sull’episodio del rigore: "L’abbiamo guardato 15 volte e su 15 volte non siamo riusciti a capire se era rigore o no. Però l’arbitro l’ha fischiato, e... quindi era rigore". Riccardo Martinelli, autore del presunto fallo, è invece certo: "E’ stata una decisione generosa dell’arbitro. E’ stato un contatto semplicissimo spalla contro spalla e l’attaccante si è lanciato. Dispiace perdere così, perché l’Entella non ci è stata superiore e secondo me il Pontedera avrebbe meritato come minimo il pareggio viste le occasioni da gol create". L’ultima considerazione è di Daniel Fossati: "La sconfitta è un risultato poco sincero contro una squadra forte alla quale abbiano concesso niente. Abbiamo disputato una buona gara ma non abbia avuto fortuna in fase di conclusione, magari con un rimpallo o un tiro deviato".

Stefano Lemmi