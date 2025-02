Pontedera Granata, sorpasso in sette mosse

Al giro di boa del campionato, dunque dopo 19 partite, il Carpi, avversario di domani al Mannucci, aveva 24 punti ed era nono in classifica (posizione condivisa con Ascoli, Pianese e Pineto) quindi in zona play off, mentre il Pontedera ne aveva 19 ed era quindicesimo, un punto sopra i play out. Adesso, alla vigilia dell’ottavo confronto diretto tra i due club (4 le vittorie degli emiliani, compreso il 2-1 dell’andata che costò la panchina ad Agostini, contro le 2 dei granata), il Carpi è tredicesimo (insieme al Perugia) con 29 punti, tre in più della zona play out, mentre il Pontedera adesso è decimo, quindi in zona play off, con 33 punti.

Questo significa che nelle sette partite del girone di ritorno la squadra di Menichini ha rimontato ben 9 punti a quella neopromossa di Serpini: 14 contro 5. Nella fase discendente del campionato i biancorossi hanno conquistato nell’ordine un pari a Rimini (0-0), un pari in casa col Milan Futuro (0-0), una sconfitta a Perugia (1-0), una sconfitta casalinga con la capolista Entella (0-3), una vittoria, l’unica, sulla Spal (1-0), una sconfitta ad Ascoli (2-1), e una sconfitta al Cabassi contro il Pescara (1-2). Più in generale, sui 29 punti conquistati in 26 giornate, in trasferta il Carpi ne ha messi insieme 11, grazie ai tre successi contro Pineto (1-4, 13a giornata), Legnago (1-3, 17a giornata) e Sestri Levante (1-3, 19a giornata), cui fanno da contributo i due pareggi sui terreni di Entella (1-1, 4a giornata) e del già ricordato Rimini (0-0, 20a giornata). Ma giusto per mettere in evidenza il momento di grande forma del Pontedera, che nel girone di ritorno sta viaggiando ad una media di 2 punti esatti a partita (14 punti in 7 giornate come detto), abbiamo preso in considerazione il rendimento di queste ultime 7 gare delle dieci squadre che in classifica stanno dietro ai granata confrontando le differenze di posizione.

Cominciando dal fondo, il Legnago ha raccolto solo 3 punti, era 20° (cioè ultimo) alla fine del girone di andata e 20° rimane, il Sestri Levante 5 punti, era 19° al giro di boa e resta 19°, il Milan Futuro 6 punti, era 18° e resta 18°, la Spal 6 punti, era 16a ora è 17a, la Lucchese 8 punti, era 17a, ora è 16a, il Campobasso 2 punti, era 8° ora è 15°, il Perugia 7 punti, era 13° e 13° resta, il Carpi 5 punti, era 9°, ora e 13°, l’Ascoli 6 punti, era 9° ora è 12°, e il Gubbio 9 punti, era 13° ora è 11°.

Intanto in questo e nel prossimo turno negli stadi della Serie C verranno distribuiti gli album calciatori Panini 2024/2025 ai ragazzi dei settori giovanili e alle società affiliate. I bambini che accompagnano i capitani delle due squadre e gli ufficiali di gara, inoltre, faranno il loro ingresso in campo proprio con gli album in mano, mentre sui social verrà promossa una campagna dedicata.

Stefano Lemmi