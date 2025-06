Pontedera iscritta alla Serie C 2025/26, attesa per il parere Co.Vi.So.C

Alle 12.01 di ieri sulla propria pagina facebook il Pontedera ha dato la notizia dell’avvenuta iscrizione al prossimo campionato. Queste le parole usate dalla società: "L’Us Città di Pontedera comunica che nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, ha regolarmente depositato presso la Lega pro a Firenze i documenti necessari e la fideiussione per l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/26". La squadra di Menichini sarà dunque fra le 60 squadre al via nella nuova terza serie nazionale, dove si presenterà per la tredicesima volta di fila, anche se c’è prima da attendere il parere positivo della Co.Vi.So.C (entro il 13 giugno).

Ieri c’è stato tempo per iscriversi fino alle 23.59, ma almeno fino alle 20 avevano ufficialmente rinunciato due società, la Lucchese, come si sapeva, e il Brescia, appena retrocesso dalla B, mentre era diventata critica la situazione della Spal e si era risolta quella della Triestina. Per colmare quelli che saranno i vuoti lasciati dalle squadre non iscritte, la Figc andrà a pescare soltanto nella graduatoria delle squadre retrocesse dalla Serie C, che, considerando i ritiri di Turris e Taranto a campionato in corso e il fatto che il Milan Futuro resta come status una seconda squadra, la graduatoria vede al primo posto la Pro Patria, quindi il Sestri Levante, il cui presidente però ha dichiarato di non avere intenzione di fare domanda di riammissione, il Caldiero, il Legnago e la Clodiense.

Di ripescaggi si parlerà invece nel caso cui ci siano domande presentate ma bocciate all’esame Co.Vi.So.C. e in questo caso l’alternanza di scelta sarà nell’ordine: una nuova squadra B (Inter U23), una dalla D (Ravenna) e una retrocessa dalla C (Pro Patria). Sbrigata la pratica-iscrizione, ora la concentrazione delle prossime ore è tutta sulla scelta del nuovo direttore sportivo. Il nome è atteso al più tardi per lunedì, ma le possibilità che sia Federico Bargagna, in cima alla lista fino a pochi giorni, fa sono definitivamente tramontate dal fatto che l’Empoli non ha voluto lasciar andare il suo responsabile del settore giovanile. Così il ballottaggio è tra Carlo Taldo, quest’anno diesse alla Casertana (Serie C girone C) e una figura nuova, emersa di recente e che condurrebbe comunque ed ambienti vicini a quello empolese.

Stefano Lemmi