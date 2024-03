Pontedera, le parole di Ignacchiti. "Ci abbiamo creduto. E abbiamo meritato»

Con la vittoria di Pesaro il Pontedera ha raggiunto quota 42 punti, quella ritenuta dall’allenatore Massimiliano Canzi e dagli altri addetti ai lavori come la quota che garantisce la permanenza diretta in Serie C. Con nove giornate ancora da giocare, la prossima fra 48 ore in casa contro la Lucchese che ieri ha battuto 2-1 il Rimini, questo significa che stiamo assistendo per l’ennesima volta ad una stagione assolutamente positiva per i colori granata in una categoria difficile com’è la terza serie (e in particolare il girone B di quest’anno). Da qui al 28 aprile la testa può dunque spostarsi sull’obiettivo successivo, ossia la conquista dei play off, zona nella quale i granata sono dentro ininterrottamente dall’11a giornata, quindi da 19 turni. I tre punti di sabato a Pesaro hanno restituito la giusta iniezione di fiducia per conservare almeno la settima posizione attualmente occupata (e che darebbe diritto a giocare in casa il primo turno degli spareggi-promozione) ma con vista sulla sesta, occupata dal Pescara e sopra di appena due lunghezze. Tra i protagonisti dello 0-1 sul terreno della Vis Pesaro c’è anche il centrocampista Lorenzo Ignacchiti (19), che ha visto così il successo in terra marchigiana maturato con la scivolata del capitano Marco Espeche 2’ oltre il novantesimo. "Venivamo da un periodo negativo – ha commentato - con le cose che stavano andando un po’ male. Però la forza del gruppo ci ha portato a fare una grande partita e a crederci fino in fondo meritando alla fine di vincerla. Sicuramente giocare in superiorità numerica ci ha dato benefici (la Vis è rimasta in 10 dal minuto 36 della ripresa, ndr), però se il rosso a Obi (doppia ammonizione, ndr) è giusto, noi ci abbiamo creduto, abbiamo attaccato, e il gol è meritato". "In questo periodo – ha concluso Ignacchiti – ci è mancata un po’ l’ultima scelta, ma stavolta era importante il risultato. Abbiamo difeso alla grande dopo che le cose dietro andavamo così così, e aver ottenuto questo clean sheet è significativo. Noi nei play off noi ci crediamo, quindi vogliamo fare il meglio possibile per entrarci". Stefano Lemmi