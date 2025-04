Pontedera prepara la sfida play off contro Vis Pesaro: obiettivo vittoria

La testa è a Pesaro. Da ieri, giorno di ripresa degli allenamenti, il Pontedera ha iniziato a preparare la trasferta nelle Marche che vale il primo turno dei play off di Serie C, in gara secca. In realtà già dalle dichiarazioni post partita di Perugia si capiva che i granata avevano intenzione di archiviare immediatamente il 3-0 incassato al Curi e girare subito pagina. Come è emerso dalle parole espresse a caldo dal difensore Francesco Migliardi: "Direi che il risultato è eccessivo. Sull’1-0 per il Perugia abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, mentre poi nel finale abbiamo accusato un po’ di stanchezza e gli umbri sono riusciti ad avere meritatamente la meglio. Rimaniamo comunque soddisfatti del nostro percorso e adesso andiamo a concentraci sulla partita dei play off". Che rappresentano un’appendice gradita, e fino a poche settimane fa insperata, dell’annata granata.

"La nostra è stata una stagione positiva – riprende Migliardi, arrivato nel mercato di gennaio dal Novara - nella quale l’obiettivo dichiarato era la salvezza. Non solo l’abbiamo raggiunta con tre giornate d’anticipo, ma ci siamo addirittura spinti oltre, agganciando i play off con un turno d’anticipo. Ora con la testa libera possiamo andare a Pesaro consapevoli che sarà una battaglia e che avremo solo un risultato su tre a disposizione. Nonostante questo andremo lì per dire la nostra". Certo è che domenica prossima il Pontedera dovrà riuscire a fare qualcosa che in campionato non gli è riuscito, ossia battere la Vis Pesaro in 90’, e quindi segnarle quello che sarebbe il primo gol visto che all’andata la squadra di Stellone e dell’ex Nicastro vinse in casa 2-0 (reti di Di Paola e Palomba entrambe nella ripresa) e nel ritorno si impose anche al Mannucci per 1-0 (gol di Palomba dopo appena 6’ di gioco). Intanto le varie agenzie di scommesse hanno reso note le quote per chi vincerà i play off. Snai ha messo il Pontedera in ultima fila, cioè tra le squadre meno accreditate e con una quota di 1 a 100. Puntare 1 euro sulla squadra di Menichini ne fa vincere 100. Stesso rapporto per Arzignano e Virtus Verona (girone A), Pianese (girone B) e Giugliano (girone C). La favorita è il Vicenza, seconda classificata nel girone A, quotata a 3,50, davanti a Ternana, 2a nel girone B e Feralpisalò, 3a nel girone A, con 6,00. Poi ecco il Cerignola, 2a nel girone C, a 7,50, quindi Torres, Pescara e Monopoli a 12,00, Rimini e Crotone a 16,00. Seguono Benevento e Catania a quota 20,00, Albinoleffe, Pineto e Renate a 25,00 Arezzo, Vis Pesaro, Trento e Giana a 33,00, Atalanta U23 e Potenza a 50,00, Picerno, Gubbio e Juventus Next Gen a 66,00, prima del quintetto sopra ricordato che chiude la classifica e che comprende anche il Pontedera.

Stefano Lemmi