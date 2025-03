Pontedera. Prevenzione, visite gratuite . È già boom di prenotazioni

Nei primissimi giorni di prenotazioni aperte, sono state tantissime le richieste per le visite mediche specialistiche gratuite dell’evento Pontedera in Salute, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo. Sabato scorso sono aperte le prenotazioni e già alcune specializzazioni sono andate sold-out. Altre sono ancora a disposizione ma potrebbero esaurirsi nei prossimi giorni (come Allergologia Pediatrica, Chirurgia estetica del viso, Chirurgia generale, Chirurgia plastica, Consultorio ginecologico, Disturbi del sonno, Eco addome o tiroide, Endocrinologia pediatrica, Fisioterapia ed Osteopatia, Flebologia e Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Gastroenterologia pediatrica, Ginecologia, Logopedia, Medicina dello Sport, Neuropsicomotricità, Nutrizione e disturbi alimentari, Odontoiatria, Ortopedia, Ostetrica, Otorino, Padagogia-Logopedia, Pediatria, Podologia, Proctologia, Psicologia-Psicoterapia, Reumatologia, Senologia e Terapia del dolore). A dimostrazione che Pontedera in Salute viaggia verso un successo di partecipazione quando ancora mancano venti giorni. Sabato 22 e domenica 23 marzo sono attese oltre 500 persone. Al Centrum Sete Sois Sete Luas, che per tutti e due giorni, dalla mattina alle 9 alle 19, ospiteranno più di 40 medici specialisti, verranno 14 box per garantire il massimo della riservatezza. Si tratta di un’iniziativa dei membri del capitolo di Pontedera di Bni Aurora, con il patrocino del Comune di Pontedera e sostenuta da molti sponsor che hanno deciso di sposare l’iniziativa. Alla due giorni è previsto anche un baby pit-stop, truccabimbi, palloncini, animatori ecc. Ci sarà anche un pizzaiolo, per grandi e piccini. Inoltre ogni euro ricavato in più oltre alle spese organizzative sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale Lotti.

l.b.