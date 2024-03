Pontedera, quanta sofferenza nel derby. Ribaltone granata, ma l’illusione dura poco

PONTEDERA

2

LUCCHESE

2

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Pretato, Espeche (13’ st Delpupo, 41’ st Ambrosini), Guidi; Cerretti (13’ st Perretta), Lombardi (13’ st Benedetti), Ignacchiti, Angori; Peli (33’ st Calvani), Ianesi; Ganz. A disp: Lewis, Busi, Calvani, Marrone, Selleri, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

LUCCHESE (4-3-2-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Tumbarello, Gucher, Astrologo (23’ st Cangianiello); Disanto (26’ st Guadagni), Rizzo Pinna; Yeboah (1’ st Nagnaghi). A disp: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Russo, Fazzi, Leone, De Maria. All. Testini (Gorgone squalificato).

Arbitro: Poli di Verona.

Marcatori: 36’ pt Rizzo Pinna (L); 18’ st Pretato (P), 20’ st Delpupo (P), 26’ st Rizzo Pinna (L).

Note: spettatori 958; ammoniti Astrologo, Tumbarello, Quirini; angoli 4 a 3.

Il Pontedera si deve accontentare di un punto contro la Lucchese (2-2) in un derby sofferto nel primo tempo ma che era riuscito a ribaltare nella ripresa. Rispetto all’undici che aveva espugnato Pesaro, Canzi ne ha cambiati tre, con Cerretti alla prima da titolare, facendo leva su un leggero turn over anche in considerazione del prossimo impegno, domenica ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Di là una Lucchese con un ex in panchina poi schierato nella ripresa, Magnaghi, e due titolari, Disanto e Benassai. E dopo la traversa (parte alta) di Gucher con un destro da fuori area (16’) sono stati proprio loro a creare la prima nitida palla gol ospite nel cuore della prima frazione (22’) con il Pontedera che era stato costretto ad agire solo di rimessa. Benassai si è incuneato nell’area granata e ha messo in mezzo una palla che Disanto, liberissimo e in corsa, ha "schiacciato" troppo a terra colpendo la nuca di Yeboah e facendo schizzare la sfera oltre la traversa. Il Pontedera ha provato a tirar fuori la testa con un duetto Lombardi-Cerretti non finalizzato a dovere, ma gli ospiti gliel’hanno ricacciata dentro quando Rizzo Pinna ha controllato un pallone a centro area granata e si è guadagnato quel metro di spazio su Pretato sufficiente per mettere la palla dove Vivoli non è potuto arrivare. Prima del riposo il derby numero 42 ha regalato un’inzuccata alta di Lombardi su cross di Ianesi (44’), ma nel complesso quello di Espeche (anche lui un ex, premiato prima della gara per la 100a presenza in granata) e compagni è stato un primo tempo senza gli attesi squilli. Che invece non si son fatti attendere più di tanto nella ripresa, quando con tre sostituzioni Canzi ha dato birra alla squadra, capace di ribaltarla in 3’: prima con un diagonale destro all’incrocio di Pretato, quindi con un sinistro a mezz’altezza di Delpupo, che poco prima aveva costretto Chiorra a deviare contro la traversa (16’). L’illusione però è durata lo spazio di 7’, perché ancora lo scatenato Rizzo Pinna ha corretto in porta un cross di Disanto prima che Vivoli (40’) gli negasse un clamoroso contro ribaltone.

Stefano Lemmi