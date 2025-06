Pontedera: Scelta del nuovo direttore sportivo e iscrizione alla Serie C

Scelta del direttore sportivo e primi adempimenti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sono i due principali appuntamenti di questa settimana per il Pontedera.

Direttore sportivo. L’ormai celebre "fumata bianca" per la scelta del sostituto di Moreno Zocchi dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Il parterre dei candidati sembra ormai ridotto a 4 nomi, tutti a colloquio nei giorni scorsi con la dirigenza granata. Il favorito pare essere Federico Bargagna, attuale responsabile del settore giovanile dell’Empoli e persona che conosce bene l’ambiente pontederese. Un altro è Pietro Tomei, già direttore sportivo del Pisa, altro nome vicinissimo al club granata e presenza fissa (o quasi) alle gara casalinghe del Pontedera già da qualche anno. Il terzo candidato è Carlo Taldo, che ha portato alla salvezza la Casertana (Serie C, girone C) squadra di cui è diventato direttore sportivo solo a gennaio e adesso all’addio. A questi nomi, che avevamo già indicato nei giorni precedenti, se ne aggiunge un quarto. Si tratta di Giovanni Dolci, 56 anni, già diesse di società come Siena, Viareggio, Como e Pistoiese e in precedenza osservatore (con varia responsabilità) per club importanti come Verona, Juventus e addirittura Real Madrid.

Iscrizioni. Come ricordato nei giorni scorsi, quest’anno sono state inserite novità restrittive in fase di iscrizione alle società per evitare il verificarsi di casi come le esclusioni a campionato in corso di Turris e Taranto, ma anche le continue penalizzazioni. Su questo però è giusto fare un chiarimento: le licenze per partecipare ai campionati le rilascia la Figc e non la Lega pro. Quest’ultima si ritrova nel suo campionato di competenza club già passati sotto la lente della Co.Vi.So.C e non può far altro che accettarli. Per la stagione 2025-26 è stata così fissata una prima data di scadenze in venerdì 6 giugno, che obbliga le società di Serie C, quindi anche il Pontedera, a rispettare una serie di adempimenti. Tra questi, il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025 nei confronti di Figc e Leghe, il pagamento, al mese di aprile 2025 compreso, degli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo fine carriera, dei tributi Ires, Irap e Iva. Oltre ad una fideiussione di 700mila euro che però per club con indice di liquidità di almeno 0,8 come il Pontedera, scende a 350mila euro.

Stefano Lemmi