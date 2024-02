Pontedera, senti Espeche. "Stringiamo i denti e teniamoci per mano»

Nonostante il periodo di decisa flessione, con soli 4 punti messi in cassaforte nelle ultime 7 giornate anche dopo lo spezzatino della 9a giornata di ritorno il Pontedera è riuscito a conservare la settima posizione. Certo è che già a sabato a Pesaro contro l’ex Nicastro la squadra di Canzi è attesa a un riscatto, anche se, nonostante il risultato negativo, venerdì con la Torres è sembrato vedere un po’ di...luce là in fondo. Come rileva il capitano Marco Espeche, uno che ci ha sempre messo la faccia, non solo in campo (come tutti i compagni) ma anche nelle interviste post sconfitta. "Se fino alla partita con la Torres – riferisce l’esperto difensore – mi preoccupava il fatto di doversi riprendere, dopo la prestazione contro la seconda in classifica lo sono molto molto meno. Perché a differenza delle partite precedenti la squadra ha dimostrato di avere la forza giusta per tirarsi fuori da questo periodo negativa. Ha avuto uno spirito diverso. Una volta in svantaggio ha avuto la reazione giusta e ha cercato il pareggio fino alla fine". Espeche sa cosa manca ancora: "La sensazione è che gli avversari non facciano poi questa grande mole di gioco per prendersi i tre punti, ma invece riescono ad andare a casa col bottino pieno. Venerdì noi pur non concedendo praticamente niente, abbiamo commesso due errori che abbiamo pagato cari, ma soprattutto non sta pagando il tantissimo lavoro che stiamo facendo sulla concentrazione. Nonostante ciò la disponibilità c’è da parte di tutti e in questo modo i momenti negativi si superano".

"Siamo una squadra giovane e ci sta durante la stagione di accusare un po’ di rilassatezza, magari anche dovuta alla classifica. Può succedere, anche solo inconsciamente. Però se uno si rilassa troppo, diventa più difficile andare a ritrovare quello che ha lasciato". "Tuttavia – conclude Marcos Espeche - sono convinto che al più presto ne usciremo fuori.Stringiamo i denti, teniamo duro e continuiamo a tenerci per mano e sono sicuro che al più presto i risultati torneranno".