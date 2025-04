Pontedera supera Rimini 3-0 e si assicura i playoff con una giornata d'anticipo

Pontedera 3 Rimini 0 (3-4-1-2): Vivoli; Moretti, Espeche, Martinelli; Perretta (37’ st Sarpa), Ladinetti, Guidi, Migliardi (37’ st Maggini); Scaccabarozzi (31’ st Van Ransbeeck); Corona (37’ st Pietra), Gaddini (22’ st Italeng). A disp.: Tantalocchi, Lipari, Pretato, Vanzini, Calvani, Kouadio, Maiello, Coviello. All.: Menichini.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Lepri (1’ st Piccoli), De Vitis (30’ st Ubaldi), Bellodi, Falbo; Garetto (17’ st Conti), Langella (1’ st Malagrida), Fiorini; Parigi, Gagliano (12’ st Leonardi). A disp.: Vitali, Ferretti, Longobardi, Semeraro, Lombardi, Leonardi, Jallow. All.: Buscè.

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Assistenti: Bruno Galigani di Sondrio e Federico Mezzalira di Varese. Quarto ufficiale: Alessandro Iudicone di Formia.

Reti: 19’ pt Corona, 8’ st Gaddini, 33’ st Perretta.

Note - Angoli 3-6. Ammoniti: Espeche, Scaccabarozzi, Migliardi. Recupero: 0’ pt e 4’ st.

Antonio Buscè aveva chiesto ai suoi di non staccare la spina a Pontedera, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Il suo desiderio non è stato esaudito. Perché quello che si presenta per la seconda volta nel giro di pochi giorni in Toscana (lunedì scorso il match è stato rinviato per la morte di Papa Francesco) è un Rimini svagato, a tratti ‘morbido’ e soprattutto con pochissime soluzioni d’attacco. Tanto da rimediare una figuraccia al ‘Mannucci’, anche se poco dolorosa dal punto di vista dell’obiettivo finale. Così, ne approfitta il Pontedera che vince vendicando la pesante sconfitta dell’andata. Assicurandosi anche un posto in zona playoff con una giornata d’anticipo viste le sconfitte di Carpi e Perugia. Discorso chiuso, quindi, nel girone B per quel che riguarda gli spareggi con il Gubbio che si prende l’ultimo posto disponibile. Discorso che non riguarda il Rimini che evidentemente la testa ce l’ha già a quei playoff conquistati vincendo la Coppa Italia. Buscè continua con il suo turnover continuo. Resta fuori dall’undici Longobardi in difesa, mentre in mezzo al campo il tecnico non rinuncia a Langella affiancandogli Fiorini e Garetto. In zona gol torna Parigi e ‘resta’ Gagliano. Il Rimini prova a prendere in mano la partita, ma senza produrre granchè. Il Pontedera produce poco, ma riesce a fare la cosa più importante: il gol. Corona sfrutta il lancio di Ladinetti, ma anche il pasticcio di Bellodi per metterla alle spalle di Colombi. Da qui cambia il copione con i toscani che spesso e volentieri avanzano e i biancorossi che non riescono più a riallineare le geometrie. Reazione pari allo zero, così il Pontedera può chiudere il discorso nella ripresa. Gaddini ci prova tre volte in una ventina di minuti e in una ci riesce battendo a rete dal centro di una difesa immobile, quella riminese. Poi a chiudere il discorso ci pensa Perretta. Sconfitta indolore, ma sicuramente non edificante.