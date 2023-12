Pontedera. Tutta la gioia di Fossati e Vivoli: "Avanti così»

Il successo sul Gubbio è quanto di meglio il Pontedera poteva sperare per arrivare con la mente sgombra e serena alla partita di Coppa dei quarti di finale in programma domani alle 18 al Mannucci contro il Padova (biglietti a 5euro in gradinata e per gli abbonati). Intanto il 2-1 di sabato, maturato grazie alla doppietta di Benedetti, ha dato ancora una volta la consapevolezza al tecnico Canzi di avere un gruppo sempre più omogeneo, che può contare anche sulle certezze arrivate dalle prestazioni dei calciatori meno utilizzati. Come il portiere classe 2001 Niccolò Vivoli e l’attaccante classe 2003 Daniel Fossati (oltre al difensore classe 2002 Mattia Pretato) entrambi al debutto in campionato da titolari e presentatisi in sala stampa nel dopo gara. "Credo – si è pronunciato Fossati – di aver dimostrato di poter giocare insieme a Nicastro. Lui è molto bravo con la palla addosso e fa un lavoro importante. Per questo chi viene a giocare contro di noi sa che è fondamentale e così io magari posso sfruttare la...luce che c’è su di lui e di riuscire a...grattare nell’ombra". "E’ stata comunque una vittoria importante – ha concluso l’ex Borgosesia - perché si arrivava da una sconfitta pesante, ma ci siamo riscattati dimostrando che quello contro il Pescara è stato solo un incidente di percorso. A livello personale penso di aver fatto una buona prestazione e spero di avere altre opportunità". Buona è stata anche la "prima" tra i pali di Vivoli, che ha compiuto due parate importanti. "Quella su di Rosaia nella ripresa – spiega – è stata la più difficile, perché per quella su Udoh ero uscito un po’ troppo in avanti e ho dovuto recuperare la posizione sul tiro. Non nascondo di aver vissuto questo debutto con una certa...ansia, anche se prima della partita i compagni mi hanno trasmesso grande fiducia e sicurezza. Stefano Lemmi