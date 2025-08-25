Pontedera, un debutto dolce e amaro. Una sconfitta ma cinque nuovi esordi

C’erano ben cinque debuttanti in Serie C nella formazione iniziale del Pontedera che sabato ha perso 1-0 con la Torres. Erano: Vannucchi, Corradini, Tempre, Milazzo ed Herculano. In più c’era Bassanini che poteva essere anche lui considerato un debuttante visto che nelle uniche tre presenze collezionate l’anno scorso nella Giana Erminio (girone A) aveva messo insieme appena 6’. A loro nel corso della partita si sono uniti Andolfi (che però ha rilevato Herculano) e Tarantino (che però ha sostituito Milazzo). Se non è un record, poco ci manca. Facile dunque che nella sala stampa del Vanni Sanna si presentassero dei deb. E infatti il primo tra i giocatori a parlare è stato il difensore Francesco Corradini. "Avremmo meritato il pareggio – ha detto il calciatore, autore di una buona prestazione – e anche se nel primo tempo avremmo potuto fare meglio su uscite e possesso di palla, nel complesso abbiamo fatto bene. Anche se abbiamo preso un gol in maniera sfortunata. Nel secondo tempo invece siamo stati più aggressivi, ci è mancata solo la zampata negli ultimi 15 metri". Corradini non nasconde l’emozione per questa sua "prima" in Serie C: "Esordire in C è una bella soddisfazione, ma più in generale posso dire che siamo un bel gruppo, con cui mi sono trovato bene fin da subito". L’altro calciatore del Pontedera debuttante a presentarsi è stato Tommaso Andolfi, in campo solo nella ripresa. Il centravanti non è riuscito a segnare, ma ha fatto movimento creando spazi e mettendo in apprensione la difesa sarda. L’analisi sulla partita ricalca sostanzialmente i concetti espressi dal collega: "Il pareggio sarebbe stato più giusto, ma se abbiamo perso vuol dire che nonostante abbiamo fatto una buona prestazione dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, essere più cattivi su ogni palla. Credo però che se continuiamo a lavorare con la dedizione avuta finora ci toglieremo delle belle soddisfazioni. La mia prima in C? Non ho ancora realizzato, per me è un onore". Dopo questo 1-0, le attenzioni si concentrano principalmente sull’aspetto offensivo della squadra, in particolare sulla capacità di far gol. Cosa che al Pontedera nelle ultime tre partite non è riuscita. Ma se è vero che nell’amichevole contro la Sampdoria c’era davanti una squadra di categoria superiore, se è vero che nella gara di Coppa Italia a Perugia, Gemello, portiere degli umbri, è stato il migliore in campo, sabato Zaccagno, estremo difensore della Torres, ha dovuto effettuare una sola parata vera (quella su Bassanini in avvio di ripresa).

Stefano Lemmi