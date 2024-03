Pontedera, un pari da digerire: "Il vantaggio andava gestito meglio"

L’inizio e il traguardo. Ovvero Cristian Cerretti, alla prima maglia da titolare (l’inizio) e Marcos Espeche, alla presenza numero 100 tra campionato, playoff e coppa (il traguardo). Sono stati loro i due calciatori del Pontedera chiamati a commentare il 2-2 casalingo di mercoledì sera contro la Lucchese. Cominciamo dal capitano, che a 38 anni continua a sfornare prestazioni di sostanza: "Non ci sono segreti, faccio sempre quello che ho fatto, ossia lavorare, lavorare, avere cura della mia persona, voglia di mettermi in discussione ogni giorno e soprattutto la voglia di competere. In questo modo si può andare avanti fin a quando le gambe reggono". Poi sul derby: "E’ stata una partita a due facce. Nel primo tempo secondo me abbiamo concesso un po’ troppo campo alla Lucchese, però la partita era stata preparata così, nel cercare di non concedere tantissima profondità ai giocatori davanti che sapevamo essere il loro punto di forza. Però abbiamo rinunciato un po’ troppo al nostro gioco, alla nostra identità, all’essere aggressivi e dinamici. Nel secondo tempo la squadra ha cambiato volto con l’inserimento di giocatori tecnici e rapidi, in grado di giocare veloce e nello stretto e abbiamo messo in grossa difficoltà la Lucchese, tant’è che siamo riusciti a segnare due reti e portarci sul 2-1. Peccato però che poi non siamo riusciti a gestire meglio la situazione e a portarci a casa i tre punti senza alcun problema. Alla fine il risultato può anche essere considerato giusto, tuttavia mi resta un po’ di rammarico in bocca perché ho visto la Lucchese in difficoltà dopo il 2-1 e visto come si era messa potevamo gestire il vantaggio". Cristian Cerretti, 22 anni, invece ha riassaporato l’emozione di una "prima" da titolare dopo più di un anno da un serio infortunio, ed è un sentimento che non nasconde: "L’emozione c’è stata. E’ stato bello, e dico finalmente perché l’attesa è stata lunga. Ci sono stati momenti nei quali era difficile vedere una via di uscita, però non ho mai mollato, ho sempre dato il massimo e questa gara la prendo come un punto di partenza. Qualche tempo fa ero quasi pronto per il rientro, invece mi sono di nuovo fatto male, mi sono dovuto rioperare, quindi riprendere il ritmo e tutta la preparazione ed oggi eccoci qua".

L’esterno destro ha poi commentato così l’incontro: "Nel primo tempo la Lucchese di grandi occasioni non ne ha avute, gol a parte. Magari i nostri avversari sono stati più padroni del campo, ma fino a un certo punto, e la scelta di stare più bassi l’avevamo preparata noi coprendo la profondità. Personalmente sono soddisfatto della mia prestazione e finalmente mi sento bene. Cercherò di guadagnarmi più spazio possibile lavorando bene durante la settimana". Infine sulla Juventus Next Gen, avversario di domenica: "Sappiamo che è una squadra forte e in fiducia, ma dobbiamo pensare solo a noi e arrivare alla partita nel miglior modo possibile".

Stefano Lemmi