Pontedera Una domenica di talenti al debutto

Anche domenica a Pineto in casa Pontedera ci sono stati dei debutti. Per qualcuno assoluto in Serie C, e quindi in maglia granata, tipo Gueye in difesa, per altri solo con la maglia granata, tipo Battimelli in attacco, già in C col Taranto, e Biagini in porta, già in C col San Donato Tavarnelle. Ma c’è stato anche un altro illustre...debutto, quello del pallone, entrato per la prima volta in campionato nella porta avversaria. L’autore è stato Matteo Polizzi, attaccante classe 2005 che la terza serie l’aveva già assaggiata con il Perugia e che con quella maglia aveva segnato il suo primo gol, alla 1a giornata del campionato scorso nel 3-3 con la Pianese. Il suo sinistro al volo su angolo di Ladinetti ha illuso un Pontedera in inferiorità numerica fino a 5’ dalla fine, quando i padroni di casa hanno trovato l’1-1 definitivo, ma nel complesso il primo punto di stagione è comunque pesante. Come ha fatto capire lo stesso Polizzi a fine partita: "Abbiamo preso un punto d’oro per come si era messa la partita. Il rosso a Corradini, che secondo me è ingiusto (il difensore salterà la prossima gara, ndr), ci ha fatto andare sotto di un uomo dopo appena mezzora, ma nonostante questo abbiano reagito e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Sul piano personale sono contento di aver segnato, ma comunque in settimana lavoriamo molto sulle palle inattive". L’espulsione, come detto, ha condizionato molto il match: "Ci ha costretto a giocare in un solo modo, ossia aspettare il Pineto, lasciarlo giocare per poi ripartire e provare a sfruttare qualche errore. Per fortuna noi sappiamo trovarci bene nelle ripartenze, perché questo è il nostro modo di giocare". "Dopo le due sconfitte – ha concluso Polizzi - siamo contenti di questo pareggio. Speravamo di prendere tre punti, ma alla fine va bene così". Tra i debuttanti in casacca granata c’era, come detto, il portiere Valerio Biagini, che ha rilevato Vannucchi, assente perché impegnato con la nazionale under 19. Per l’ex Livorno è stata più una gara di attenzione che di grandi parate, anche se quella compiuta al 94’ sul sinistro a giro di Mastropietro ha evitato una beffarda sconfitta. "E’ stata una partita difficile contro un avversario forte – ha detto –. L’inferiorità numerica ci ha creato difficoltà ulteriore, però siamo riusciti a strappare un punto. C’è un po’ di rammarico perché volevamo i tre punti, ma almeno non siamo rimasti a bocca asciutta. Adesso bisogna continuare su questa strada anche come carattere e atteggiamento". E l’occasione per farlo c’è già sabato, contro un Rimini in profonda crisi societaria.

Stefano Lemmi