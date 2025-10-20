Pontedera-Vis Pesaro, obiettivo sorpasso: "Per vincere servono attenzione e generosità"

Il concetto è semplice semplice. Battere stasera la Vis Pesaro significa scavalcare in classifica i diretti avversari lasciandoli dietro di due punti e sorpassare di nuovo anche il Livorno, riposizionandosi ben fuori dalla zona play out. Siamo appena alla decima giornata di campionato, troppo presto per pensare in maniera così specifica a certi calcoli, però è chiaro che prima il Pontedera si allontana dalla zona pericolosa della classifica è meglio è. Inoltre, toccare quota 11 punti – in caso di successo - dopo 10 turni significa entrare in media-salvezza. Facile a dirsi (e a scriversi), ma a farsi? Ecco cosa ha risposto Leonardo Menichini, allenatore granata: "Non ha senso fare calcoli o conteggi. Questa gara è da giocare e noi vogliamo ottenere il massimo, vediamo cosa siamo capaci di esprimere e di fare come prestazione. Per avere una chance di vincere, contro ogni squadra serve innanzitutto fare una buona prestazione. Se si gioca al di sotto delle possibilità tutto diventa terribilmente complicato". Il tecnico del Pontedera non si lascia sedurre neppure dal fatto che la Vis Pesaro abbia vinto una partita sola: "Questa cosa deve essere un campanello d’allarme per noi. Quella che incontreremo è una squadra forte, che ha una rosa di qualità. E’ una partita difficile come lo sono tutte, lo stiamo vedendo di giornata in giornata e quindi è sempre complicato vincere le partite".

Ciò che sembra sicuro, invece, è che il 5-0 di Ascoli è messo alle spalle. Ancora Menichini: "Dispiace quando si prendono tanti gol, ma sappiamo qual è il nostro obiettivo e quale il nostro campionato e quindi dobbiamo essere pronti e bravi a resettare e ripartire, perché bisogna sempre stare sul pezzo. Ricapiterà di perdere, e io mi auguro di perdere sempre meno partite possibile, però quando succede bisogna analizzare gli errori, fare un’analisi precisa di dove si può migliorare e tornare a lavorare con lo stesso entusiasmo, con la stessa determinazione, sapendo che siamo una squadra che può competere con tutti". Quella granata però è la difesa più battuta (19 reti) e non è mai uscita dal terreno di gioco senza reti sulle spalle: "Per non subire gol bisogna avere tutti il piacere di… non subire gol. E per farlo ci vuole un’attenzione massima, servono la generosità di fare un corsa per aiutare il compagno in difficoltà, riempire gli spazi, fare un raddoppio, non far crossare…. Serve una determinazione feroce: da qui si parte". Contro la Vis Pesaro sarà assente Tarantino ma ci sono altri giocatori da valutare. Inizio alle 20,30, dirige Ursini di Pescara. Probabile formazione (3-4-2-1): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Battimelli.

Stefano Lemmi