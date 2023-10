Pontedera, zero reti allo stadio Mannucci. Un punto che serve a muovere la classifica

PONTEDERA

0

VIS PESARO

0

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Espeche (30’ st Martinelli), Guidi; Perretta, Benedetti (37’ st Ambrosini), Provenzano (16’ st Catanese), Angori; Delpupo (30’ st Paudice), Ianesi (16’ st Ignacchiti); Nicastro. A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Marrone, Fossati, Selleri, Salvadori. All. Canzi VIS.

PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo (7’ st Mattioli); Nina (7’ st Iervolino), Rossetti, Zoia; Pucciarelli (27’ st Karlsson), Di Paola; Sylla (7’ st De Vries). A disp: Mariani, Giunti, Rossoni, Bento, Marcandella, Foresta, Cusumano, Kemayou. All. Banchieri.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Note: spettatori 430; ammonito Zagnoni; angoli 8 a 4.

PONTEDERA - Il terzo clean sheet consecutivo non fa rima con vittoria. Contro la Vis Pesaro il Pontedera ha dovuto accontentarsi del secondo 0-0 dopo quello "eroico" di Sassari, riuscendo comunque a muovere una classifica che parla di 11 punti dopo 10 giornate e che lascia i granata nella zona franca tra play off e pay out In vista della trasferta di Lucca, domenica alle 20,45, Canzi ha lasciato a riposo i due mediani Ignacchiti e Catanese, proponendo per la prima volta Provenzano dall’inizio e arretrando Benedetti al suo fianco. Davanti una Vis (4 risultati utili di fila) che si è posizionata a specchio (3-4-2-1) affidando al lunghissimo Sylla (196 centimetri) le velleità offensive. Ed è stato proprio l’attaccante senegalese a creare i due pericoli alla porta di Stancampiano nella prima frazione, prima con un colpo di testa schiacciato a terra a un metro dalla porta (8’) e poi con un destro finito fuori di poco (40’). In una gara per il Pontedera tatticamente complicata vista la compattezza armonica degli uomini di Banchieri nel distendersi e nel contrarsi, la squadra di Canzi è riuscita comunque a creare l’occasione più clamorosa per sbloccare il risultato, quando, a 3’ dal tè, Ianesi, scappato centralmente alla difesa ospite e arrivato a tu per tu con Polverino, ha calciato addosso al portiere. Il secondo potenziale bis per sbloccare la gara, condito stavolta dalla sfortuna, si è materializzato nella ripresa, al 19’, quando Ignacchiti, entrato da meno di 3’, ha inzuccato sicuro di testa trovando il salvataggio di Di Paola sulla linea, e, sulla ribattuta di sinistro, è stata la traversa a respingere la palla. La seconda frazione ha visto comunque un Pontedera più spigliato in avanti, anche grazie alle energie fresche messe da Canzi, ma sul piano pratico, al di là di qualche situazione "di confusione" nell’area pesarese, il punteggio è rimasto bloccato. Stefano Lemmi