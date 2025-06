Pontestrada domina La Collina 3-0 e avanza alle semifinali del Torneo delle Contrade

pontestrada

3

la collina

0

PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Graziani (Dazzi), Bianchini (Genovesi), Favret, Mancini (Lupoli), Celentano (Tartarini), Cancogni, Landi, Ricci (Barricelli), Macchiarini (Galeotti). All. Galeotti.

LA COLLINA: Gabriel, Puccetti, Hamsa (Coluccini), Salvatori, Checchi, Geltrude, Filiè, Andrade, Macrì (Petrucci), Giannotti, Ricci. All. Geltrude.

Marcatori: 6’ pt Graziani, 20’ pt Landi, 33’ pt Ricci.

PIETRASANTA – Il Pontestrada batte 3-0 La Collina, nell’ultimo dei quarti del Torneo delle Contrade, ed approda alle semifinali, dove affronterà sabato prossimo lo Strettoia mentre nell’altra semifinale, venerdì, se la vedranno Africa Macelli e Lanterna. Partita a senso unico che il Pontestrada mette già in ghiaccio dopo appena mezz’ora. Sblocca in apertura Graziani su azione da calcio d’angolo, risolvendo con lestezza una mischia. La Collina soffre, ma con la bella punizione di Ricci chiama Bartelletti alla grande deviazione, salvo poi capitolare di nuovo sotto la bella azione personale di Landi, che salta mezza difesa tagliando il campo da destra a sinistra, ed incrocia di sinistro con un tiro all’angolo basso. A stretto giro di posta arriva anche il tris, con una ripartenza veloce di Ricci che dal limite dell’area, salta il diretto avversario, e con un tiro forte e presciso bacia l’incrocio dei pali.

"Ottima prestazione - sottolinea Mario Galeotti - e successo mai in discussione. Una volta messo in ghiaccio il risultato c’è stato spazio per tutti". Accetta la sconfitta, anche se con un po’ di rammarico Andrea Geltrude: "Loro erano già più forti di noi, ma non abbiamo nemmeno potuto difenderci degnamente a causa delle 7-8 assenze che avevamo".

Sergio Iacopetti