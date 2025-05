Pontremolese 1919: stop al campionato di Promozione, focus su settore giovanile

Come anticipato dal nostro giornale la Lunigiana Pontremolese, nella prossima stagione non si allineerà ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Una decisione che ha gettato nello sconforto tutto il popolo dell’Azzurra e che ha colto di sorpresa anche l’amministrazione comunale che, a nome del sindaco Ferri e dell’assessore allo sport Buttini, ha preso le distante a questa nuova drastica riorganizzazione della società. "L’aministrazione comunale è fermamente contraria e sorpresa rispetto alla scelta della Pontremolese 1919 di non iscrivere la prima squadra al campionato di Promozione – si legge nella nota –, campionato di livello e frutto di anni di storia, che ha collocato la Pontremolese tra le società sportive più importanti della nostra Provincia. Prendiamo pertanto atto, con rammarico, di questa scelta".

I tifosi del mondo della LunigianPalla sono in preda allo sgomento. Hanno assistito increduli ad un epilogo che li mortifica, soprattutto dopo i proclami di chi progettava la scalata alla Serie D.

"La storia della Pontremolese – spiega il patron Aprili in un comunicato – è ricca di pagine positive e di momenti meno piacevoli. Si va dai picchi delle promozioni e dei tanti campionati fra Eccellenza e Promozione, a qualche amara retrocessione, a campionati di tono minore come negli anni ottanta, al periodo “Lunigiana“, durato 20 anni, in cui, risultati sportivi a parte, il nome e lo stemma del comune di Pontremoli nemmeno comparivano. Ed ecco il punto focale di tutto, ovvero il “Progetto Fc Lunigiana“. Un progetto che prosegue con il chiaro obiettivo di avere sempre un maggior sviluppo qualitativo, e che attende sempre un supporto concreto da parte di tutta la Lunigiana calcistica, che dalla crescita dei ragazzi non può che giovarne. Per proseguire su questa strada però c’è la necessità di un cambio di strategia, ovvero il dividere veramente il Settore giovanile e la Scuola Calcio dal peso della gestione della prima squadra. Una mossa concreta per concentrare esclusivamente tutte le risorse necessarie per raggiungere nel breve medio periodo un livello mai raggiunto prima a livello di settore giovanile e scuola calcio in Lunigiana. Allo stesso tempo però non vogliamo privare una città importante come Pontremoli dall’avere comunque una squadra di categoria ed una Juniores importante. E quindi, oltre al mantenimento dei rapporti con le società amiche del territorio, ecco l’idea dell’accordo col Pontremoli Fc, che formerà insieme a noi un grande gruppo per il lavoro “calcistico“ sulla città, due società distinte, ognuna con il compito e l’onere di migliorare la parte dedicata al settore giovanile e di tornare al più presto in importanti categorie per la parte dedicata ai dilettanti e juniores".

"Una scelta molto coraggiosa, ponderata, che forse deluderà qualcuno e potrà creerà dubbi, ma che rappresenta per noi l’unica alternativa per fare le cose giuste nel modo giusto, per fare calcio a livelli importanti. Per concludere vogliamo ringraziare chi da sempre lavora e si impegna per la società e per il progetto Lunigiana . Come sempre saranno i risultati a parlare per noi".