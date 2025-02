Pontremolese fa suo il derby alla Covetta. Ceciarini e Franzoni affondano la San Marco

SAN MARCO AVENZA

1

PONTREMOLESE

2

SAN MARCO AVENZA: Failli, Bonuccelli, Iaropoli, Seghi, Costi, Orlandi, Dell’Amico, Conti, Raffi, Marabese, Benedetti. A disp. Ricco’, Toracca, Barducci, Benedini, Verona, Corbani, Panconi, Pasuqini. All. Leone.

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Vannucci, Grasselli, Lisi, Aliboni, Gazzoli, Franzoni, Mengali, Baudi, Ceciarini .A disp. Santini, Filippi, Donati, Vicari Mancini, Mathibedi, D’Antongiovanni, Haxhiu, Di Santo. All. Verdi.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatori: 4’ Ceciarini (P), 69’ Franzoni (P), 75’ Marabese (S).

AVENZA - Alla Covetta il derby se lo aggiudica la Pontremolese con un gol per tempo ma non sfigura la San Marco, sempre in partita. Gli ospiti la sbloccano subito con Ceciarini, lesto a ribattere in rete al 4’ un pallone vagante dopo una corta respinta di Failli. Immediata reazione dei locali che al 12’ colpiscono il palo con un tiro di piatto di Raffi su cross di Bonuccelli con la ribattuta di Marabese salvata da un difensore. Cacchioli più tardi si deve superare smanacciando fuori dalla porta un insidioso tiro cross di Bonuccelli. Il match prosegue nell’alternanza. La Pontremolese impegna Failli in un paio di occasioni e sul fronte opposto Marabese perde il tempo per la battuta davanti a Cacchioli. Nella ripresa la San Marco va in cerca del pareggio senza riuscire, però, a impensierire la difesa lunigianese. Nel momento di massimo sforzo i rossoblù commettono un errore di disimpegno a centrocampo che costa caro. La ripartenza della Pontremolese al 69’ è letale con l’ex di turno Franzoni che non sbaglia a tu per tu con Failli e sigla il 2 a 0. Sembra finita ma un fallo di mano nell’area ospite determina il calcio di rigore che Marabese trasforma al 75’ spiazzando Cacchioli e ridando la speranza al pubblico di casa. Nel finale è sempre il bomber degli avenzini, salito a 13 centri stagionali, che prima di testa e poi con un tiro da posizione defilata cerca di rimettere il risultato in parità ma senza fortuna.

Gianluca Bondielli