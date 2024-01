Pontremolese, inizia la rincorsa al vertice. Vietati passi falsi contro la Larcianese. Il presidente Aprili carica l’Azzurra: "Mi piacerebbe ripartire con lo stesso spirito messo in mostra a Monsummano e San Piero a Sieve"

La faccia non è quella dei giorni di sofferenza, quella vista dopo la sconfitta registrata nell’ultima partita dell’anno vecchio persa in casa del Casalguidi, ma Pier Giorgio Aprili è un uomo che nella sua vita non prevede mai discese : "Si gioca la prima di ritorno è come se si ripartisse – afferma il presidente dell’Azzurra –, l’importante sarà dimenticare quello che è stato e guardare la nostra classifica per provare a costruirne un’altra che assomigli il più possibile al potenziale della squadra che fin qui non c’è stato riconosciuto dai numeri. Ecco, l’impegno interno di questo pomeriggio contro la Larcianese costituisce il primo mattone, ma per prenderli tutti e tre dovremo buttare sul campo attenzione e coraggio in dosi massicce". Non molla mai il nocchiero e al tempo stesso chiede alla squadra di fare altrettanto, invitandola a non alzare la testa e a mantenere le mani ferme sul manubrio. La partita vinta il giorno dopo della Befana contro il Settimello ha confermato che la Pontremolese non è ancora una macchina perfetta ma di vivere ancora su prodezze di prospetti con trascorsi importanti come l’hanno dimostrato Bruzzi e Bresciani.

"Mi piacerebbe ripartire con lo stesso spirito che ci accompagnò nelle partite di Monsummano e San Piero a Sieve –dice il dirigente –, con quel timore che poi si è trasformato in coraggio e alla fine ha fatto saltare i pronostici della vigilia che ci erano avversi. Ho una mia idea: chi soffre e ha valori finisce sempre per avere dei vantaggi lungo il cammino. Cosa che non succederebbe, invece, se ci sentissimo bravi. Potete immaginarlo anche voi, se fosse così, sarebbe dura. Pertanto, da parte dei ragazzi ci deve essere grande impegno da parte di tutti e voglia massima per iniziare bene il girone di ritorno". La Larcianese che è un avversario di valore, va da se che deve essere affrontato con la migliore formazione possibile, il tecnico Bracaloni che nell’allenamento di rifinitura ha torchiato la comitiva a dovere non potrà disporre dello squalificato Seghi, dei lungo degenti Parmigiani, Vignozzi, Sancredi, Menichetti, ma sa di poter contare nuovamente su Scaldarella e Bellotti. Match importante quello contro i viola come importanti sono i tre punti palio in una domenica pomeriggio nel quale la Pontremolese gioca la prima di ritorno e la seconda del 2024 da vincere per mettere pressione al Viareggio e Real Cerretese che nella fase discendente del torneo dovranno calarsi sul Lunezia.

Questa la probabile formazione che mister Bracaloni dovrebbe mandare in campo: Razzoli, Miceli, Filippi, Verdi, Bresciani, Grasselli, Scaldarella, Vicari, Bruzzi, Petracci, Simonelli.